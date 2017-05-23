ممثلة إباحية تحكي عن رأي والدها في عملها

قالت ممثلة الأفلام الإباحية "أورورا سنو" أن والدها يقول لها إنه فخور بعملها.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، تعمل "أورورا" حاليًا ككاتبة، وكشفت مؤخرًا عن النقاشات التي دارت بينها وبين والدها بشأن اختيارها لطبيعة عملها.

ونقلت عن والدها "كنت مصدوما، ولكنني شعرت بالفخر، فعندما كان يسألني الناس عن شعوري وابنتي نجمة أفلام إباحية، كنت أسألهم عما جمعوه من مال نتيجة ممارستهم للعلاقات الحميمة".

ويضيف "لم يجمعوا أي جزء من المال، بل يدفعون من أجل ذلك، ولذلك إذا كنت ستدفع المال لأجل ذلك، وتقوم ابنتي بجني مئات الآلاف من الأموال من خلال ممارسة العلاقات الحميمة فأين المشكلة إذًا، إذا كان باستطاعتك، لكنت ستقوم بالأمر نفسه، أليس كذلك؟".

وتقول أورورا أن والدها يقولها بها دائما "أتباهى بكِ، فمن مِن الناس يستطيع القيام بما تفعلينه أنا سعيد لكونكِ ابنتي. بالطبع لست فخورًا بممارستك للجنس، ولكني فخور بأنك تعيشين الحياة التي اخترتها لنفسك".

وتفخر ممثلة الأفلام الإباحية بوالدها وانفتاحه وتقبله لطبيعة عملها، وحصلت "أورورا" على 7 جوائز في مجال الأفلام الإباحية، بما فيهم جائزة "كريم دريم" عن مجمل أفلامها.

وتقاعدت عن العمل في هذا المجال، حيث تقوم حاليًا بكتابة مقالات في مجال الأفلام الإباحية.

المصدر: sputniknews