إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | بالفيديو.. كيف انتقم حصان من رجل لتعديه عليه بالضرب المبرح ؟
المصنفة ايضاً في: منوعات, تقارير بالفيديو

بالفيديو.. كيف انتقم حصان من رجل لتعديه عليه بالضرب المبرح ؟

آخر تحديث: منذ 49 دقيقة
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 103
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
Loading the player...

أنتقم حصان من رجل تعدى عليه بالضرب المبرح ، حيث قام الحصان بإسقاطه عن ظهره على الأرض ، وتلقينه ضربة قوية في وجهه.

 

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رجل يجلس فوق ظهر حصان،ـ حيث راح يضربه حتى يسير بسرعة، لكن أثار غضب الحصان ما تسبب في سقوط الرجل على الأرض بقوة، وقام الحصان بضربه في وجهه بقوة؛ ليركض الرجل من أمامه.

 

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)