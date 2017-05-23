بالفيديو.. كيف انتقم حصان من رجل لتعديه عليه بالضرب المبرح ؟

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أنتقم حصان من رجل تعدى عليه بالضرب المبرح ، حيث قام الحصان بإسقاطه عن ظهره على الأرض ، وتلقينه ضربة قوية في وجهه.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رجل يجلس فوق ظهر حصان،ـ حيث راح يضربه حتى يسير بسرعة، لكن أثار غضب الحصان ما تسبب في سقوط الرجل على الأرض بقوة، وقام الحصان بضربه في وجهه بقوة؛ ليركض الرجل من أمامه.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية