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اذا رأيت هذه الشقوق في فاكهة البطيخ، إرمها بعيداً !
يستخدم بعض المزارعين مادة كيميائية لتكبير حجم البطيخ ما يؤدي لظاهرة تسمى بـ"البطيخ المنتفخ".
وفي المحاولة للحصول على محاصيل بحجم اكبر من البطيخ يستخدم المزارعون مادة forchlorfenuron التي تعمل كمسرّع للنمو. السلطات الصينية لا تمنع استخدام هذه المواد في الزراعة. في الولايات المتحدة ايضا يسمح باستخدام هذه المادة في انتاج الكيوي.
وبحسب وكالة حماية البيئة الأميركية EPA فإن هذه المادة هي من بروتينات السيتوكين التي تساعد في نمو بعض الفواكه.
وبحسب الوكالة فإن استخدام هذه المادة له آثار سلبية على الانسان والبيئة منها:
-تسمم الأسماك في المياه الطبيعة
-تسمم في الطيور
-تزايد عدد حالات الموت لدى التجربة على الفئران
وبحسب الدراسة فيمكننا تشخيص ما اذا كانت قد استخدمت المواد المسرعة في نمو البطيخ اذا وجدنا هذه التشققات داخل البطيخ ما يعني أنها نمت وكبرت بسرعة غير طبيعية. ومن العلائم الأخرى التي تدل على نمو الفاكهة بشكل غير طبيعي هو عدم احتواءها على طعم والرائحة المميزتين للفاكهة.
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