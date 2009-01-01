فيان السليماني ملكة جمال العراق 2017

فازت الحسناء فيان السليماني بلقب ملكة جمال العراق لعام 2017 في مسابقة أقيمت في العاصمة بغداد. فيان المهندسة ومن مواليد جانب الكرخ في بغداد ستمثل العراق في مسابقة ملكة جمال الكون القادمة.

فازت البغدادية فيان السليماني بلقب ملكة جمال العراق، في مسابقة أقيمت أمس الخميس (25 مايو/ أيار 2017) في العاصمة العراقية بغداد. فيان كانت من بين متسابقات عرضن ثقافتهن وأفكارهن وجمالهن خلال المسابقة، وهي من مواليد عام 1993، وتقدمت إلى المسابقة عن منطقة الكرخ في بغداد، ونقل موقع "يورو نيوز" أن فيان متخرجة من كلية الهندسة في الجامعة المستنصرية.

وبدأت احتفالية تتويج ملكة جمال العالم في العاصمة العراقية بغداد، بعزف النشيد الوطني، واجتمعت جميلات العراق من المناطق المختلفة، حسبما نقلت مواقع عراقية ودولية مختلفة.

و بالرغم من الصعوبات التي يواجهها العراق على الصعيد السياسي في حربه ضد التنظيمات الإرهابية، لكن حب الجمال والبحث عن مواطن الحياة مازال قائما. إذ تقام منذ ثلاث سنوات مسابقة اختيار ملكة جمال العراق، لتعود المسابقة إلى الحياة بعد توقف دام حوالي 45 عاماً.

وفي الحفل تم سؤال المتسابقات عن رأيهن في الجمال، وقد ساعدت إحدى المتسابقات الثلاثة في النهائي منافستها الكردية في الترجمة إلى العربية للإجابة عن سؤال كانت قد تعذرت عليها إجابته بطلاقة بالعربية، في لفتة أظهرت التكاتف حتى في خضم المنافسة .

وستمثل الملكة الجديدة العراق في مسابقة ملكة جمال العالم التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية

المصدر: DW