- فيديو مروع.. عصابة تسطو على محل ذهب في مصر وتقتل صاحبه ..انهالوا عليه بالمطرقة ولم يتركوه إلا جثة !
- بالفيديو.. رضيع يمشي بعد دقائق من ولادته.. ويحقق 51 مليون مشاهدة خلال أيام
- بالفيديو.. انظر إلى الأم تضرب ابنها على الحلبة لأنه خسر بالملاكمة
- أستراليا تحت رحمة مجنونين
- بدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم May30, 2017
- سباق للسيطرة على البادية السورية بين المعارضة والنظام
- الهلال يتأهب لخطف بطاقة التأهل الآسيوي
- تحديات إقليمية للمبادرة السعودية
- هل حان الوقت لجيش سوري بديل؟
- ما هي فرص نجاح الوساطة الكويتية بين قطر والمثلث السعودي الاماراتي البحريني؟ وماذا يعني قرقاش بقوله لـ”الصبر حدود”؟ وهل تسليم الدوحة لمعارض سعودي وسحب “الجزيرة” لكرتون “يسخر” من الملك سلمان سيخفف من حدة الازمة؟
- بري «يستعيد نشاط المجلس» والتيار يريد تعديلاً دستورياً: البلاد أسيرة الدلع السياسي
- الإرهاب والحجّة السخيفة المؤذية
- قدر مصر الجيوسياسي وخيارها الاستراتيجي
- «توتّر دستوري» على حلبة الصلاحيات والقانون رهن «الفرصة الأخيرة»
- صراع عون - بري بشأن فتْح الدورة الاستثنائية يضغط على مسار استيلاد قانون الانتخاب في لبنان
- «لعبة حافة الهاوية» حول اجتماع البرلمان اللبناني : فتح الدورة الاستثنائية بالتوقيت الرئاسي؟
- «محركات» حزب الله «معطلة» والدورة الاستثنائية «مفتاح الحل»؟
- عون امتنع عن توقيع مرسوم الدورة الاستثنائية رداً على تحديد الجلسة ٥ يونيو وبري: انعقاد المجلس بعد انتهاء فترة التأجيل حق دستوري
- آية الله جبران باسيل دام ظله...
- حصر الصوت التفضيلي: ضد «مصلحة المسيحيين»!
- عون ـ برّي: كباش الصلاحيات لا كباش القانون فقط
- برّي: هذه خريطة الطريق
- هل إنكسرت ″الجرة″ بين الحريري وطرابلس؟
- ميقاتي: نرفض نقل المقعد الماروني من طرابلس
بالفيديو.. انظر إلى الأم تضرب ابنها على الحلبة لأنه خسر بالملاكمة
خرج ملاكم روسي اسمه Viktor Kichigin وعمره 22 سنة، ملوماً مذلولاً مساء الخميس الماضي مرتين: واحدة لأن خصمه Ruslan Yamanbae البالغ 22 أيضاً، أشبعه بسلسلة ضربات سددها إليه في وجهه وأنحاء متنوعة من جسمه، وثانية لأن أمه الغاضبة صعدت إلى الحلبة بعد خسارته، وأمعنت فيه بهدلة وصفعته أمام أكثر من 300 متفرج اكتظت بهم القاعة، إضافةً إلى آلاف المتابعين تلفزيونياً للمباراة.
أنّا أزوفسكايا، الأم لثلاثة ملاكمين، أصغرهم فيكتور، هي من نوع سلطوي سليط، وفي "يوتيوب" فيديوهات عدة لها، نراها ونسمعها فيها تبالغ بالعيار وتصرخ لتشجع ابنها الأصغر بشكل خاص، أو تشير عليه بأن يلعب بطريقة تعتقد أنها ستؤدي به إلى الفوز، منها فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وهو لمباراة خاضها العام الماضي وخرج فائزاً، وخلالها كانت تهتز على مقعدها وتصرخ بعصبية وسط استغراب الكثيرين.
أما بمباراة الخميس، فظهر ابنها مضرج الوجه بدمه، لكثرة ما تلقى من اللكمات و الركلات بيدي وقدمي خصمه رسلان بالرياضة المعروفة باسم فنون القتال المختلط أو Mixed Martial Arts المتعارف عليه عالمياً، وهي رياضة منذ زمن الرومان.
في الفيديو نراها استشاطت غضباً من رؤية ابنها يترنح منذ الجولة الأولى، ولا يتمكن حتى من متابعة الجولة الثانية، فراحت تصرخ به "انهض، انهض" وفق ما طالعت "العربية.نت" خبرها مترجماً في وسائل إعلام دولية، إلا أن الحكم أنهاها لصالح الخصم بالقاضية الفنية، لخشيته بأن يتابع ضربه فيؤذيه أكثر.
في هذه اللحظة بالذات، كادت الأم تجن وهي بجوار الحبال، فصعدت إلى حيث كان ابنها "مكوّماً" على الحلبة، مضرجاً بالدم كما الدجاجة المذبوحة، وبدلاً من أن تواسيه وتشجعه على إمكانية الفوز بغيرها مستقبلاً، راحت تلومه وتبهدل فيه، بل صفعته مرتين.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- فيديو مروع.. عصابة تسطو على محل ذهب في مصر وتقتل صاحبه ..انهالوا عليه بالمطرقة ولم يتركوه إلا جثة !
- بالفيديو.. رضيع يمشي بعد دقائق من ولادته.. ويحقق 51 مليون مشاهدة خلال أيام
- بالفيديو.. انظر إلى الأم تضرب ابنها على الحلبة لأنه خسر بالملاكمة
- توقعات الأبراج ليوم May30, 2017
- توقعات الأبراج ليوم May29, 2017
- توقعات الأبراج ليوم May28, 2017
- احداث تاريخية لن تصدق انها وقعت في نفس الوقت
- فيان السليماني ملكة جمال العراق 2017
- أرقام "غريبة" لأطول ساعات الصيام في العالم
- كيف تنام طيور الفلامينغو واقفة على ساق واحدة؟.. السر الذي حيّر العلماء كثيراً وكشفه طائر ميت
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)