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بالفيديو.. رضيع يمشي بعد دقائق من ولادته.. ويحقق 51 مليون مشاهدة خلال أيام
رصد شريط فيديو لحظات لا تصدق لمولودة جديدة استطاعت الوقوف على قدميها والمشي لعدة خطوات بعد لحظات من ولادتها.
وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الاثنين، أنه بعد أن وضعت سيدة مولودتها في إحدى مستشفيات البرازيل.
وحين حاولت الممرضة الاعتناء بالمولودة الجديدة، فوجئ الحاضرون في غرفة الولادة بوقفها على قدميها الغضتين.
ويظهر الفيديو إحدى الممرضات وهي تمسك بالمولودة أثناء مشيها خوفا من وقوعها، في مشهد أثار حيرة الطبيبة والممرضات.
ويسمع في الفيديو إحدى الممرضات وهي تصرخ "يا إلهي. إن هذه الفتاة تمشي"، واستدعين زميلاتهن لمشاهدة هذه اللحظات النادرة.
وعادة ما يأخذ المولود الطبيعي 12 شهرا حتى يستطيع الوقوف على قدميه وتعلم المشي.
ونشر الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي في البرازيل الجمعة، وقال رواد هذه الشبكات إن مشي المولودة كان معجزة.
وحصد الفيديو نحو 50 مليون مشاهدة على موقع فيسبوك، ونال أيضا 1.3 مليون مشاركة على الموقع نفسه.
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