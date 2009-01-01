فيديو مروع.. عصابة تسطو على محل ذهب في مصر وتقتل صاحبه ..انهالوا عليه بالمطرقة ولم يتركوه إلا جثة !

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة داخل محل ذهب في مدينة العلمين بمرسى مطروح غرب مصر يظهر لحظة دخول 3 لصوص إلي المحل ومعهم حقيبة كبيرة واستولوا على كافة المشغولات الذهبية الموجودة بالمحل.

حيث يكشف المقطع أن 3 لصوص دخلوا إلى المحل ومعهم حقيبة كبيرة، وبادر أحدهم بضرب صاحب المحل ضربة مؤثرة على رأسه، ثم أكمل عليه بضربات متلاحقة بمطرقة، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فيما قام آخر بمراقبة المحل من الخارج، بينما حمل الثالث الحقيبة وقام بجمع المشغولات ووضعها فيها وفروا جميعا هاربين.

المصدر: مزمز