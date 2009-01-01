- بالفيديو - مقاضاة رامز جلال والمطالبة بإيداعه في مستشفى المجانين!!
- ..في وداع المرشد الاكبر
- أستراليا.. محاكمة عبيد ونجله وماكدونالد بتهمة التآمر
- أستراليا.. قرار يصدم بلديات نيو ساوث ويلز
- هيئة أسترالية تقدم نصائح للمسلمين لخداع أمن المطارات
- 80 قتيلاً و300 جريح بانفجار في الحي الدبلوماسي بكابول
- باسيل يريد الإطاحة بحراك عدوان؟
- سجال بين وزير ونائب.. بواخر وصفقات مشبوهة!
- إجماع سياسي ـ روحي على رفض نقل المقعد الماروني من طرابلس
- أهالي كفرحزير يطالبون باقفال الكسارات
- كورنيش الميناء: الدراجات النارية مصدر خطر.. من ينفذ القانون؟
- النائب ماروني: دعوى وزير الطاقة تعيدنا للاحتلال السوري
- فيسبوك يساعد أميركية في العثور على شاب اغتصبها بعد تآمر أصدقائها
- دُمَى أطفال جنسية تنتشر في أستراليا
- توقعات الأبراج ليوم May31, 2017
- السيسي يضيّق الخناق على المعارضة في مصر بقانون جديد.. وصفه البعض بأنه "الأسوأ في التاريخ"
- بدون تعليق
- قصة الفيديو الذي جعل ترامب يصرخ في وجه عباس.. تفاصيل اللقاء المشحون في بيت لحم
- مانشيت:قانون الـ 15 النسبي يتقدّم... وتعويل على إفطار بعبدا غداً
- الفرج ينتظر غروب بعبدا غداً
- عناصر القوة والضعف في محاربة داعش
- لماذا فتح لافروف ملف الإعدام البشع للقذافي اثناء زيارته للقاهرة؟ وما علاقة ذلك بالافراج عن سيف الإسلام و”تحرير” رجالات النظام السابق من سجن الهضبة؟ وما هو السيناريو الجديد الذي يتهيأ للازمة الليبية؟
- هل يكون الافطار الرئاسي بداية حلحلة الاشكال الدستوري؟
- أفراح بـ«القلعة الحمراء» باللقب الـ39
- تفشي إفلاس مؤسسات مالية إيرانية
بالفيديو - مقاضاة رامز جلال والمطالبة بإيداعه في مستشفى المجانين!!
أثار ردّ فعل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك غير المتوقع والعنيف من رامز جلال ضجة كبيرة وذلك بعد حلقة لاعب النادي محمود كهربا، في برنامج المقالب "رامز تحت الأرض".
وقال منصور إنه سيتقدم ببلاغ للنيابة العامة ووزير الداخلية للقبض على جلال، كما سيتقدم ببلاغ لوزير الصحة لإيداعه مستشفى الأمراض العقلية، للشروع في قتل الضيوف الذي ينفذ فيهم الخدع في برنامجه، مستشهدا بمقلب الفنان مصطفى خاطر، وقال: "مصطفى خاطر كان هيموت وده اسمه شروع في قتل وتهديد حياة المواطنين".
والملفت أن منصور خصم مبلغ 200 ألف جنيه من اللاعب بعد تأخره عن التمرين، وخصم مبلغ مالي آخر لظهوره في برنامج رامز جلال دون إذن، مؤكدًا أنه سيقاضي رامز جلال ويطلب إيداعه بمستشفى للأمراض العقلية، وسيأخذ حق كهربا ولن يترك رامز".
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- دُمَى أطفال جنسية تنتشر في أستراليا
- قصة الفيديو الذي جعل ترامب يصرخ في وجه عباس.. تفاصيل اللقاء المشحون في بيت لحم
- السيسي يضيّق الخناق على المعارضة في مصر بقانون جديد.. وصفه البعض بأنه "الأسوأ في التاريخ"
- ديلي ميل: إمام شيعي يشعل غضب مسلمي أستراليا
- فيسبوك يساعد أميركية في العثور على شاب اغتصبها بعد تآمر أصدقائها
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- بالفيديو - مقاضاة رامز جلال والمطالبة بإيداعه في مستشفى المجانين!!
- فيسبوك يساعد أميركية في العثور على شاب اغتصبها بعد تآمر أصدقائها
- توقعات الأبراج ليوم May31, 2017
- فيديو مروع.. عصابة تسطو على محل ذهب في مصر وتقتل صاحبه ..انهالوا عليه بالمطرقة ولم يتركوه إلا جثة !
- بالفيديو.. رضيع يمشي بعد دقائق من ولادته.. ويحقق 51 مليون مشاهدة خلال أيام
- بالفيديو.. انظر إلى الأم تضرب ابنها على الحلبة لأنه خسر بالملاكمة
- توقعات الأبراج ليوم May30, 2017
- توقعات الأبراج ليوم May29, 2017
- توقعات الأبراج ليوم May28, 2017
- احداث تاريخية لن تصدق انها وقعت في نفس الوقت
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)