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بالفيديو - مقاضاة رامز جلال والمطالبة بإيداعه في مستشفى المجانين!!

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: لها
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 128
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أثار ردّ فعل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك غير المتوقع والعنيف من رامز جلال ضجة كبيرة وذلك بعد حلقة لاعب النادي محمود كهربا، في برنامج المقالب "رامز تحت الأرض".

 

وقال منصور إنه سيتقدم ببلاغ للنيابة العامة ووزير الداخلية للقبض على جلال، كما سيتقدم ببلاغ لوزير الصحة لإيداعه مستشفى الأمراض العقلية، للشروع في قتل الضيوف الذي ينفذ فيهم الخدع في برنامجه، مستشهدا بمقلب الفنان مصطفى خاطر، وقال: "مصطفى خاطر كان هيموت وده اسمه شروع في قتل وتهديد حياة المواطنين".

 

والملفت أن منصور خصم مبلغ 200 ألف جنيه من اللاعب بعد تأخره عن التمرين، وخصم مبلغ مالي آخر لظهوره في برنامج رامز جلال دون إذن، مؤكدًا أنه سيقاضي رامز جلال ويطلب إيداعه بمستشفى للأمراض العقلية، وسيأخذ حق كهربا ولن يترك رامز".

المصدر: لها

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