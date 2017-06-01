- بعد 20 عاما.. تقرير يكشف ماذا قتل ديانا ودودي؟
- بذخ زوجة ترامب يستفز الأميركيين
- توقعات الأبراج ليوم June 1, 2017
- الحريري لجنبلاط: بلِّط البحر!
- بدون تعليق
- الحريري: بتنا قاب قوسين من القانون
- هل يُطفئ الإفطار الرئاسي في لبنان اليوم المواجهة بين عون وبري... فيَتصاعد «الدخان الأبيض»؟
- اللقاء الرئاسي بين البروتوكولي و«غسيل الــقلوب».. وتطبيق «النسبية» محور تساؤلات
- 30 سنة على اغتيال كرامي: طرابلس في غير موقعها
- إيران تعيد تسليح الجيش على حساب {الحرس الثوري}
- سبحان مغير الأحوال.. وزير خارجية تركيا يحذر من خطر تسليح أمريكا للاكراد على سيادة سورية ووحدتها الترابية.. اين كان هذا الحرص طوال السنوات الست الماضية؟ وهل السلاح لغير الاكراد “حلال” مثلا؟ والى متى تستمر هذه الازدواجية وسياسات دفن الرأس في الرمال؟
- حروب تلد حروباً: إيران ترث «خلافة» البغدادي
- خطاب واعد لعون... وجنبلاط لـ«الديار» : الحلّ في «الباستا الإنتخابيّة»!!
- فينغر ثابت.. والبقية متحركون
- السلطة القضائية لا تخضع للوزير... ولو كان على حق
- شكوى أبي خليل تتفاعل: انفعالات وانفعالات مضادة!
- سياسة صنع الازمات تحت سقف الدستور
- غثيان أم فَلَتان
- الإستحقاق النيابي: تفاؤل وسط تعقيدات
- ربع الساعة الأخير... الامل بإصدار القانون
- دجاج تندوري بصلصة النعناع
- مصادر: خطاب مبادئ عامة لعون في إفطار الرئاسة اليوم مع التأسيس لتفاهم انتخابي قبل جلسة الإثنين التشريعية
- القوات وحزب الله لفك الاشتباك بين بري وعون
- أبي خليل يدّعي على ريفي والجميل وحرب بإساءة السمعة
- أستراليا.. أسرار مذهلة عن عصابة الكوكايين في سيدني
بعد 20 عاما.. تقرير يكشف ماذا قتل ديانا ودودي؟
أورد وثائقي فرنسي على قناة "إم 6"، مؤخرا، سببا جديدا لحادثة مقتل الأميرة ديانا برفقة صديقها دودي الفايد في باريس قبل 20 عاما.
وذكر الوثائقي أن السيارة التي توفيت فيها الأميرة ديانا جراء حادثة سير بباريس، كانت عربة خطيرة ومهترئة، ولا تستجيب لمعايير السلامة.
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مخاوف السلامة المطلوبة في السيارة جرى تجاهلها، ولم يجر إيلاؤها الأهمية التي تستحق.
وقدم فندق "ريتز كارلتون" سيارة من طراز "ميردسيدس بنرز إس 280" للأميرة ديانا، لكن المفاجأة التي كشف عنها الوثائقي، تكمن في المشاكل التقنية التي كانت تشوب السيارة.
وقال المصور باسكال روستان، إن السيارة تعرضت للسرقة سنة 1997، أي في السنة نفسها التي شهدت الحادثة المميتة في 31 من أغسطس.
ووصف روستان سيارة الفندق بالحطام، قائلا إنها سجلت حادثة سير أخرى قبل أن تلقى الأميرة ديانا المصرع بداخلها، لكن جرى إصلاحها واستخدامها بعد ذلك.
وأضاف أن صديقا له عمل سائقا في فندق ريترز كارلتون ويدعى كريم، أخذ السيارة في جولة في وقت مبكر من العام 1997، ولما عاد حذر مسؤولين كبارا منها.
وتحدث السائق، قبل شهرين فقط من الحادثة، عن ضرورة التخلص من السيارة، على اعتبار أنها غير قادرة على السير بأمان بسرعة أكثر من ستين كيلومترا في الساعة.
وقال كريم " لم يكن من الممكن، الاعتماد على تلك السيارة في الطريق، لقد كنا نخشى قيادتها بأي سرعة كانت، وأخبرت رئيسي في العمل بأن علينا أن نبيعها".
وكانت الأميرة ديانا، ساعة وقوع حادثة السير، إلى جانب صديقها عماد الفايد، وروجت بعض الروايات أن مقتلها كان مدبرا للحؤول دون زواجها منه.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- بعد 20 عاما.. تقرير يكشف ماذا قتل ديانا ودودي؟
- بذخ زوجة ترامب يستفز الأميركيين
- توقعات الأبراج ليوم June 1, 2017
- بالفيديو - مقاضاة رامز جلال والمطالبة بإيداعه في مستشفى المجانين!!
- فيسبوك يساعد أميركية في العثور على شاب اغتصبها بعد تآمر أصدقائها
- توقعات الأبراج ليوم May31, 2017
- فيديو مروع.. عصابة تسطو على محل ذهب في مصر وتقتل صاحبه ..انهالوا عليه بالمطرقة ولم يتركوه إلا جثة !
- بالفيديو.. رضيع يمشي بعد دقائق من ولادته.. ويحقق 51 مليون مشاهدة خلال أيام
- بالفيديو.. انظر إلى الأم تضرب ابنها على الحلبة لأنه خسر بالملاكمة
- توقعات الأبراج ليوم May30, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)