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فيديو يحبس الأنفاس.. مبنى يميل على آخر في مصر

آخر تحديث: منذ 6 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 11
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اليوم الخميس، صوراً وفيديو لميل مبنى على العمارة المقابلة له، في شارع علي الخشخاني في منطقة الأزاريطة بمحافظة الإسكندرية.

 

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن رئيس حي وسط في الإسكندرية، قال إنه سيتم هدم العقار المائل، مضيفا أن ذلك يأتي حرصا على سلامة السكان بالمنطقة، ورفع الأنقاض وفتح الطريق للمارة.

المصدر: sputniknews

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