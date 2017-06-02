فيديو يوثّق ممارسة مراهقة الجنس مع والدها

حاولت مراهقة صينية منع والدها من الزواج من خطيبته عن طريق ممارسة الجنس معه.

ولفتت تقارير South China Morning Post الى أن الشابة البالغة من العمر 19 عاماً حاولت من خلال خطوتها هذه أن تغيّر رأي والدها بالزواج مع اقتراب الموعد في العام 2008.

وقد أوضح محامي الشابة للمحكمة المحلية في هونغ كونغ أن الفتاة أقدمت على هذه الخطوة بسبب “الحب الغريب، والافتخار والاخلاص لوالدها”، إضافة الى أنها حرمت من حب والدتها، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وقد اعترف كل من الشابة، التي تبلغ من العمر الآن 28 عاماً، ووالدها البالغ من العمر 58 عاماً، بارتكاب سفاح القربى، إلا أن أحد القضاة قد طلب من دائرة المراقبة في هونغ كونغ اعداد تقرير نفسي عن الابنة.

ولفتت الصحيفة في هذا السياق أيضاً الى أنه سيتم النظر بحكم غير الاحتجاز بالنسبة للابنة.

ويذكر أن الشابة قد طلبت من المدعين العامين في البداية إلقاء اللوم عليها بالكامل والسماح لأبيها بالخروج.

وقد تمّ الكشف عن هذه القضية، بعدما عثر الأخ الصغير على تسجيل فيديو وثّق ما حصل بين الأب وابنته واتصل بالشرطة.

المصدر: وكالات