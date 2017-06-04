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3 أطباق ينصح بعدم طلبها أبداً في المطاعم!
حين تأتي النصيحة من خبير أو "حريف" في الطعام فلا بد أن تؤخذ على محمل الجد. وحين يقول لك "طباخ" شهير إن تلك الأطعمة يفضل عدم تناولها في المطاعم، فلا يمكنك إلا أن تفكر ملياً في الأمر. ففي تصريحات للشيف رامسي الشهير، نقلتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدد 3 أطباق لا يجب تناولها في المطاعم:
- الطبق "المميز" special
فباعتقاد الشيف رامسي أن لا شيء مميزا عادة في مثل تلك الأطباق، بل غالباً ما تمنح المطاعم هذه التسمية على أطباق وضعت فيها خلطة من كل شيء غير مرغوب به في المطبخ.
- الطبق "الخاص" أو طبق الشيف أو طبق المطعم، أي الطبق المحضر من قبل الشيف في المطعم، والخاص به.
إذ يؤكد رامسي أن هذه الأطباق لا تتميز عن غيرها بشيء، بل كل ما يجري أن الشيف يعد الوجبة بطريقة تقليدية ولكنه يضيف إليها شيئاً أو مكوناً غريباً لا يتماشى عادة مع هذا النوع من الأطباق، فيحض على طعمة غريبة، ويسمى الطبق الخاص!
أما الأخطر من كل ذلك فكشفه عن حيلة متبعة عادة في العديد من المطاعم، إذ يعمد العمال عند العثور على قطع لحم غير طازجة، أو حتى منتهية الصلاحية، إلى طبخها وطهوها بشكل جيد وتقديمها كأطباق شرائح اللحم المطهوة جيداً.
- سوشي السلمون:
ينصح دوماً بتجنب طلب هذا الطبق في المطاعم، خاصة إذا كان هذا السوشي محضّراً من أسماك السلمون الطازجة، لأن قطع السلمون الطازجة تعتبر مهيأة بشكل كبير للاحتواء على الكثير من الطفيليات على الرغم من أن عمليات التجميد المستخدمة لحفظ هذا النوع من الأسماك تقضي على نسبة كبيرة من البكتيريا.
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