كارثة.. انهيار جليدي وشيك في القطب الجنوبي

صور بالأقمار الصناعية تكشف شرخا هائلا في الجرف الجليدي "لارسن سي" بالقطب الجنوبي

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت تقارير أن شرخا عملاقا في جرف جليدي بالقطب الجنوبي يهدد بإسقاط كتلة هائلة من الجليد في حجم ديلاوير في القريب العاجل.

الصدع في الجرف الجليدي المسمى "لارسن سي"، يزحف تجاه المحيط الجنوبي وينمو بشكل سريع.

ويعتقد العلماء أن الجرف الجليدي قد يختل توازنه في أعقاب الانقسام والسقوط الجليدي، مما ينذر بكارثة أكبر.

وكشفت صور جديدة بالقمر الصناعي أن الصدع الهائل في الجرف الجليدي "لارسن سي" تشعب فجأة ويتسارع تجاه المحيط الجنوبي.

ولا يستطيع العلماء تحديد الزمن الدقيق الذي سيتسبب فيه الصدع في سقوط الكتلة الجليدية الهائلة التي تشكل نحو 10 % من مساحة الجرف "لارسن سي".

لكن دان ماكجراث العالم بهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية توقع عدم مرور وقت طويل حتى يحدث الانقسام والسقوط.

وأضاف في تصريحات صحفية الخميس: "أتوقع حدوث ذلك بسرعة، في غضون أيام أو أسابيع".

أدريان لوكمان ومارتن أوليري، العالمان بجامعة سوانسي البريطانية ذكرا أن الشرخ زاد 11 ميلا في الفترة من 25 -31 مايو الماضي، وأفادا أنه يتبقى 8 أميال فحسب قبل السقوط الجليدي الهائل.

وأشار العالمان إلى أن الجزء الأكبر من الجرف الجليدي سيضحى أقل استقرارا بعد الانفصال وقد يتفتت بسرعة مثلما حدث في جرف مجاور عام 2002، وهو الأمر الذي قد يرفع من مستويات سطح البحر بوصات عديدة.

ويأتي ذلك التحذير في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزام الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاقية باريس للتغير المناخي.

يذكر أن لارسن سي يعد أحد أكبر النظم الجليدية في العالم، وبدأ الشرخ المذكور في الظهور عام 2010 ليمتد طوله إلى 120 ميلا.

لكن في وقت ما بين 1 يناير إلى 1 مايو 2017 تفرع الشرخ إلى اتجاهين، أحدهما موازي للمحيط الجنوبي، والآخر صوب الشمال نحو الماء.

المصدر: businessinsider.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا