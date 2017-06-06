اختصاصية تغذية تركية تقدم نصائح لعدم إجهاد المعدة في رمضان

أوصت اختصاصية تركية في التغذية الصحية، اليوم الثلاثاء، بتناول طعام الإفطار في رمضان بشكل بطيء وعدم إجهاد المعدة التي تظل فارغة طوال اليوم.

جاء ذلك في بيان لـ"غوزده باطلاق"، المختصة في قسم التغذية الصحية وعيادة النظام الغذائي في مستشفى "موديست" للأمراض النفسية والأعصاب بإسطنبول، حول النقاط التي ينبغي التركيز عليها من أجل إفطار صحي.

وقالت "باطلاق" إن "أهم نقطة من أجل إفطار صحي تناول الطعام دون إجهاد المعدة التي تظل فارغة طوال النهار، لذا ينبغي إراحتها عبر تناول الطعام ببطء وبشكل متقطع".

وأضافت أنه ينبغي عدم تجاهل الخبز في الطعام، وكذلك تناول الإفطار والسحور، وخاصة بعد منتصف رمضان.

وأشارت إلى أنه ينبغي عدم شرب المياه إلى جانب الطعام لأن ذلك يوسع من حجم المعدة، وعدم تناول الطعام بشكل سريع.

وشددت "باطلاق" على أنه ينبغي البدء في الإفطار بتمرة أو تمرتين أو بالزيتون أو المياه، والانتظار لمدة 10-15 دقيقة قبل تناول الإفطار.

ونصحت بتناول بعض من الخضروات وحساء مطبوخ من الحبوبيات، إضافة إلى اللحوم الحمراء والدجاج والسمك، وتناول وجبة على الأقل من الألبان الغنية بالبروتينات والكالسيوم.

وأوصت بعدم شرب الشاي والقهوة قبل مضي ساعة على تناول الإفطار، وشرب زجاجة واحدة من المياه المعدنية بعد ساعة أو ساعتين من تناول الفطور.

المصدر: الأناضول