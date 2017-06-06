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السعوديون ينفقون مبالغ طائلة في الأسواق التركية
قال سليم شيخون، مدير شركة "غلوبال بلو في تركيا"، أن السعوديين تصدروا المتسوقين في تركيا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017.
وأضاف شيخون، أن حجم ما أنفقه السعوديون في التسوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حقق زيادة بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من 2016.
وأشار إلى أن الأجانب أنفقوا في الثلث الأول من العام الجاري نحو 400 مليون ليرة تركية (نحو 113 مليون دولار أميركي)، 31.9% منها كانت من قبل السعوديين، يليهم الكويتيون بنسبة 24.5%، ثم الإيرانيون بـ21%، ثم القطريون بـ14.6%.
وحل الصينيون في المركز الخامس ،حيث أنفقوا 13.7 مليون ليرة تركية، (نحو 4 ملايين دولار)، ثم الأذريون الذين أنفقوا 11.8 مليون ليرة تركية (نحو 3.3 مليون دولار أمريكي).
ولفت شيخون إلى أن أعلى زيادة في إنفاق التسوّق كانت من نصيب روسيا، حيث بلغ حجم ما أنفقه الروس في تسوّقهم 6.5 مليون ليرة، محققة زيادة بنسبة 135% مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.
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