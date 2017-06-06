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شاهد: المذيعة الأميركية التي أثارت إعجاب بوتين.. هكذا غازلها الرئيس الروسي، فلماذا شبهها البعض بالعاهرة؟!
لم يستطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إخفاء إعجابه بواحدة من جميلات الإعلام الأميركي، وهي مقدمة البرامج السياسية على قناة NBC ميغن كيلي، التي خصّها الرئيس بلقاء وصفته الصحافة الأميركية بأنه "نادر"؛ لأن بوتين مقلّ في لقاءاته المتلفزة.
ميغن، التقت الرئيس الروسي مرتين في الواقع، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، المنعقد حالياً في المدينة الروسية.
إذ قابلت الرئيس قبل يوم من إجراء اللقاء المتلفز، وظهر بوتين في مقطع مسجل بحضور رئيس وزراء الهند، وهو يطيل التحديق في ملامح كيلي، بينما تولى مترجمه المرافق نقل كلامه لها قائلاً: "لن يستطيع الرئيس التحدث معك"، حينها بدا بعض الارتباك واضحاً على ميغن، التي تساءلت: "لن يستطيع التحدث معي متى؟ اليوم أم في الغد؟".
ليجيبها المترجم ناقلاً كلام بوتين: "انظري إلى نفسك.. أنت رائعة الجمال".
فردَّت كيلي قائلةً: "أملك طريقة تجعل من أمامي ينصت إليّ".
وانصبت تعليقات متابعي المقطع على موقع يوتيوب على الفستان الأسود العاري الأكتاف، والكاشف للساقين الذي ارتدته كيلي أمام بوتين، والذين رأوا أنه غير مناسب لمقابلة رئيس دولة عظمى، وفي حضور رئيس الوزراء الهندي أيضاً.
حتى إن أحد المعلقين شبه ملابسها بملابس أشهر دور لعاهرة في السينما الأميركية، وهو دور الممثلة الأميركية جوليا روبرتس في فيلم Pretty Woman.
كيف غازلها؟
صحيفة Express البريطانية لاحظت أيضاً أن بوتين وفي أثناء اللقاء المتلفز، لم يكفَّ عن التحديق في كيلي، كما أن إجاباته عن بعض الأسئلة كان فيها بعض "الغزل المبطن".
إذ أجاب بوتين عن سؤال شائك لكيلي حول علاقة الرئيس بوتين بمستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين، الذي أقاله الرئيس ترامب من منصبه لهذا السبب، قائلاً: "أنا وأنت، أنا وأنت شخصياً لدينا علاقة شخصية أقرب من علاقتي بالسيد فلين".
وأضاف: "أنا وأنت التقينا بالأمس.. وأنا وأنت عملنا طوال نهار هذا اليوم، والآن نلتقي ثانية".
وتعتبر كيلي، البالغة من العمر 46 عاماً، واحدة من أنجح مقدمات البرامج السياسية في الولايات المتحدة، وعملت لدة شبكة Fox قبل انتقالها إلى NBC، ولها عدة مؤلفات عن تجربتها في العمل الإعلامي كشفت فيها عن الكثير من المسكوت عنه في ذلك المجال الذي تعرضت فيه للتحرش الجنسي والرشى.
وكشفت أيضاً أن الرئيس دونالد ترامب قدم إليها عدة عروض مغرية لإقامات مجانية في فنادق يملكها؛ من أجل أن تقوم بتغطية حملته الرئاسية بصورة إيجابية.
كما أن مواجهتهما معاً في أحد اللقاءات المتلفزة تسببت في شهرة واسعة لها؛ إذ فاجأته بسؤال حول وصفه لسيدات لا يرتاح إليهنّ بأنهن سمينات وخنزيرات، لكنه أنكر قائلاً إنه يحترم النساء.
كما أنها وجهت سؤالاً له عن أوضاع استثماراته المالية وإعلانه الإفلاس أكثر من مرة، فاستخف بها واصفاً إياها بذات "الوزن الخفيف" مشككاً في مهارتها كمعلقة سياسية وليس فقط مقدمة برامج، ثم عاد ووصفها بـ "اللعوب" في إحدى تغريداته على تويتر.
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