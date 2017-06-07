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الرئيسية | منوعات | امرأة تضرب أمها المسنة بشرفة منزلها.. والجارة تَفضحها!
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امرأة تضرب أمها المسنة بشرفة منزلها.. والجارة تَفضحها!

آخر تحديث: منذ 23 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 19
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اعتدت امرأة على والدتها خلال مقطع فيديو مروع التقط بالهند.

 

وأظهر مقطع الفيديو، الذي التقطته إحدى النساء، امرأة تحاول جذب والدتها من ذراعها وإجبارها على الدخول للمنزل، وترك الشرفة لكنها تمسكت بحافتها ما دعا المرأة للعودة وصفع والدتها على وجهها بقوة ثم بدأت توبخها أمام جيرانها.

 

في هذه الاثناء قامت احدى جارتها بتصويرها بهاتفها وتوبيخها على تصرفها هذا.

 

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