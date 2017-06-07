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ارتفاع أعداد السائحين الروس في تركيا بنسبة 5000 %
أعلنت رابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية (АТОР)، اليوم الثلاثاء، أن عدد السائحين الروس الذين زاروا مدينة أنطاليا التركية في شهر مايو 2017 فقط، قد بلغ 505 ألف سائح، ما يعني ارتفاع عدد السائحين مقارنة بنفس الشهر لعام 2016 بنسبة 5315 في المائة.
ووفقا لبيان الرابطة، فأن السياحة الروسية في تركيا شكلت في شهر مايو 2017 ما يقارب من 48 % من حصيلة التدفقات السياحية لتركيا، مشيرا إلى أن ذلك يمثل ضعف عدد السائحين الالمان، الذين شكلوا ما يقرب من 20 % في السوق السياحي التركي، كما يشكل 4 اضعاف السائحين الأوكران، و10 أضعاف الهولنديين، وما يقرب من 23 ضعف عدد السائحين الأنجليز.
وقالت الرابطة، إنه في شهر مايو 2017 زار مدينة أنطاليا التركية أكثر من مليون سائح أجنبي، بمعدل زيادة 65 % عن نفس الفترة من عام 2016.
وأضافت، أنه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2017، زار مدينة أنطاليا السياحية حوالي 2 مليون سائح أجنبي، بمعدل زيادة 30 % عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت الرابطة إلى أن السائحين الروس احتلوا أيضا الصدارة في الفترة من يناير إلى مايو 2017، حيث زار منتجع أنطاليا التركي ما يقرب من 691 ألف روسي، بزيادة 3137 % عن نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا لموقع "لينتا.رو"، فأنه بفضل عودة السياحة الروسية بشكل قوي إلى تركيا وخاصة مدينة أنطاليا، فقد استطاعت تركيا تعويض خسائرها، التي تكبدها قطاع السياحة في العام الماضي بعد وقف الرحلات السياحية بين روسيا وتركيا.
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