ممثلة أفلام إباحية تترشح للانتخابات النيابية الفرنسية

النجمة الفرنسية السابقة إستير كويمان والمعروفة باسم زارا وايتس، أصبحت واحدة من المرشحين للانتخابات النيابية في فرنسا، حسب صحيفة "باريزيان".

المعروف بأن إستير هي ممثلة أفلام إباحية مشهورة، كانت قد شاركت بمجموعة من الصور لمجلة "بلاي بوي"، كما أنها شاركت في أفلام إباحية مثيرة، مع الممثل الإيطالي روكو سيفريدي.

يذكر بأن إستير سوف تمثل حزب البيئة المستقل في الانتخابات النيابية.

وصرحت الممثلة للصحيفة، قائلة بأنها لا تخجل من ماضيها، لأنه جزء من حياتها، على الرغم من أنها كانت سريعة.

وقالت الممثلة بأنها ترى في ترشحها إلى هذه الانتخابات بمثابة تحدي للحياة، كما أنها تخطط للعمل على حماية الحيوان، بالإضافة للاهتمام بمشاكل المشردين والفقراء.

المصدر: sputniknews