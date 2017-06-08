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نجمة أفلام إباحية ضربت حبيبها بسبب ما طلبه منها!

آخر تحديث: منذ 13 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
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تمّ الإفراج عن نجمة أفلام إباحية أميركيّة بعدما اعتقلت لأنها وجهت اللكمات على وجه حبيبها لأنه طلب منها مغادرة منزله.

 

وواجهت لورين كاي سكوت تهمة ضرب الرجل بعدما نشب خلاف بينهما لأنها كانت "تمضي الكثير من الوقت على هاتفها" بحسب الضحية.

 

والملفت هو أن هذا الشجار، الذي نشب بين الثنائي بعد ممارسة الجنس، تسبّب بقطع شفّة الرجل وتورّم وجهه.

 

ويشار الى أنه ألقي القبض على الشابة، 23 عاماً، بعد استدعاء الشرطة الى منزل حبيبها فى بينيلاس بارك- ولاية فلوريدا يوم السبت الفائت، وقد تمّ الإفراج عنها بشرط ألا تتصل به.

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