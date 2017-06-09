بالفيديو.. محتجون غاضبون يطعمون نموراً حماراً حياً.. وهذا هو السبب!

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أغضبتهم إدارة الحديقة، فما كان من مجموعة مستثمرين محتجين، سوى الدفع بحمار حي وسط النمور لالتهامه.

لم تكن هذه مزحة، فقد صوَّر فردٌ من الجمهور افتراس النمور للحمار الحيِّ، وانتشر الفيديو بسرعة على الإنترنت في الصين. فيما نجا خروف كان المحتجون ينوون إطعامه للنمور أيضاً، قبل أن تصل قوات الشرطة الصينية إلى حديقة الحيوانات في منطقة تشانغتشو خارج شنغهاي وتقوم بإيقافهم، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وفي الفيديو، نرى المُحتجِّين وهم يُخرِجون الحمار من الجزء الخلفي لشاحنةٍ ما ويدفعونه أسفل منحدرٍ خشبي، ليسقط في النهاية في خندقٍ مائي في قفص النمور. وسرعان ما هاجمه اثنان من النمور بالقفص، ومات بعد 30 دقيقة من المعاناة.

وكان هؤلاء المساهمون الغاضبون قد استثمروا في حديقة الحيوانات هذه منذ عامين، ولكنَّهم لم يتلقوا أية أرباح منذ ذلك الحين، وذلك لتورط الحديقة في دعوى قضائية، طبقاً لبيان إدارة الحديقة. وفي إثر تلك الدعوى القضائية، جمَّدت المحكمة المحلية جميع أصول الحديقة، ما يعني استحالة بيعها لدفع المال للمستثمرين.

إلا أن المستثمرين يرون أن المحكمة وإدارة الحديقة يتآمرون معاً لخداعهم والاستيلاء على أموالهم.

وتعيش الحيوانات في معظم حدائق الحيوانات الصينية، في ظل ظروفٍ قاسية، وعادةً ما يُلقي الزوار عليها الطعام أو أية أغراضٍ أخرى. والكثير من هذه الحيوانات مُحتَجَزة في أقفاصٍ معدنية بسيطة أو حفر قاحلة.

وتشهد حدائق الحيوانات في مناطق أخرى بالصين إطعام النمور حيواناتٍ حيَّة بشكلٍ منتظم لتسلية الجماهير. ويمكن لزوار أحد ملاجئ النمور في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين دفع الأموال لوضع بقرةٍ حية أو عددٍ من الدجاج في قفص النمور ومشاهدة النمور وهي تفترسها.

المصدر: هافينغتون بوست