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هل تستطيع الدول حجب المواقع فعلا.. وكيف نتصفحها؟
حجبت السلطات المصرية مؤخرا 21 موقعا إلكترونيا إخباريا، في حملة مصرية إماراتية سعودية مشتركة على عدد من المواقع الإخبارية بحجة المحتوى المنشور عليها.
ولم يعد الحجب مجديا من الناحية التقنية، كما في السابق، إذ برزت مؤخرا العديد من التطبيقات والبرامج المجانية، التي تقوم بفتح المواقع المحجوبة.
وإلى جانب التطبيقات والبرامج، تلعب مواقع التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في إيصال المحتوى الذي تحاول الدول منع وصوله لمواطنيها، وذلك لصعوبة حجب مواقع التواصل الاجتماعي في هذه البلدان.
وسبق الحملة تسريبات منسوبة لأمير قطر، هاجم فيها الخليج العربي وأشاد بإيران، لكن قطر سرعان ما نفت وأكدت أن وكالة الأنباء الرسمية تعرضت للقرصنة.
وضمت قائمة المواقع المحجوبة كلا من: موقع "عربي21"، وشبكة مواقع قناة الجزيرة، والجزيرة الوثائقية، وهافنغتون بوست عربي، ومصر العربية، ومدى مصر، والمصريون، والشعب، وكلمتي، والحرية بوست، وحسم، وحماس، وإخوان أون لاين، ورصد، وبوابة القاهرة، والصحف القطرية: العربي الجديد والوطن والراية، ونافذة مصر، والعرب والشرق، ووكالة الأنباء القطرية، وقناة الشرق.
ما هو الحجب؟
خبير أمن المعلومات والاتصال الرقمي، الدكتور عمران سالم، أوضح لـ"عربي21" أن شركات الاتصالات تستطيع حجب أي موقع من خلال وضع الـIP الخاص به في قائمة العناوين المحجوبة. ونظرا لأن جميع البيانات تمر عبر خوادمها المربوطة بالشبكة العالمية، فإن المستخدم يستطيع استخدام ثلاث طرق لتجاوز هذا الحظر..
أولا؛ استخدام برامج تقوم بتحويل العناوين من خلال خوادم أخرى حيث تقوم هذه البرامج ومن خلال خوادم خاصة بإعطاء المستخدم عنوان IP خاص حيث يظهر أنه في بلد آخر، وهذا البلد تكون فيه الخدمات مفتوحة، هذه الطريقة من المفترض أنها تقوم بإخفاء هوية المستخدم والـIP الخاص به.
الطريقة الثانية؛ من خلال الدخول على بعض المواقع التي تطلب من المستخدم إدخال الموقع المحجوب وهي تقوم بإظهار الموقع له، حيث يقوم الخادم بالخدمة المشروحة في الطريقة الأولى.
الطريقة الثالثة؛ وهي بإضافة بعض البرامج الخاصة (إضافات VPN للمتصفح) مثل "غوغل كروم" أو "فيرفوكس"، حيث تقوم هذه الإضافات الصغيرة بعملية البروكسي للمواقع المحجوبة (VPN addons).
واستدرك خبير أمن المعلومات بأنه في جميع الأحوال يمكن لشركات الاتصال حجب عناوين هذه الخدمات، لكن بعض هذه الخدمات تستخدم العشرات من الخوادم وأحيانا يتم تغيير عناوين الخدمة من أجل تصعيب عملية حجبها من شركات الاتصالات.
من أجل التعرف على هذه الطرق يمكن للمستخدم البحث في الشبكة العنكبوتية عن "Free Proxy Server" وسيجد المتصفح العديد من المواقع والبرامج المجانية الخاصة بهذا الموضوع، علما بأن هناك الكثير من هذه الخدمات مدفوعة الثمن باشتراك شهري أو سنوي من أجل ضمان استمرارية الأعمال لها واستمرار توفير الخدمة بشكل دائم للمشتركين.
أي البرامج أستخدم؟
أشهر التطبيقات المستخدمة في التصفح على الإنترنت هو تطبيق Hola الذي يستخدمه أكثر من 100 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، ويعمل على الالتفاف على الحجب ويعطيك خيارات التصفح "افتراضيا" من أي دولة ترغب فيها.
وتطبيق Hola إلى جانب عدد كبير من التطبيقات متاح مجانا وتتوفر منه نسخة مدفوعة لأداء أفضل.
التطبيق الآخر الشهير هو Browsec الذي يتيح لك مجانا تصفح المواقع المحجوبة وحماية خصوصيتك بنفس الوقت لكونه لا يترك أثرا للمستخدم على الإنترنت، بحسب القائمين عليه.
وللبرنامجين نسخ لأنظمة التشغيل المختلفة بما فيها نسخة لأجهزة الموبايل الذكية.
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