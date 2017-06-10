بالفيديو .. شجاعة امرأة تصطاد أفعى ضخمة وتلقي بها خارج منزلها

Loading the player...

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، شجاعة امرأة تمكنت من الامساك بأفعى ضخمة في منزلها ووضعتها داخل كيس بلاستيك والقتها خارج المنزل.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية