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القطريون يستفيقون على "بضائع" غير مألوفة
استفاق القطريون على بضائع جديدة لم يألفوها في الأسواق بعد قطع العلاقات مع النظام القطري وإقفال المنفذ البري الوحيد لقطر مع السعودية الذي كانت تتدفق من خلاله البضائع إلى قطر.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صور من داخل المتاجر القطرية لمواد استهلاكية يومية من الحليب والأجبان واللحوم وغيرها، كتب على بعضها " طازج وقادم جوا من تركيا".
وكتب حساب موقع "الميرة" في تويتر: المنتجات التركية تدخل الرفوف في فروع الميرة وجيان هايبرماركت".
فيما قالت وكالة إيرانية: إيران أرسلت اليوم أول دفعة من المواد الغذائية إلى قطر على متن طائرة شحن.
وشهدت الدوحة فوضى غير مسبوقة بعد قطع السعودية ومصر ودولة الإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية معها مما أغلق خطوط النقل، وأدى إلى نقص في الإمدادات.
ومنذ الخامس من يونيو هرع سكان الدوحة إلى المتاجر، وقالت مغتربة تعيش في الدوحة لرويترز، بعد أن عادت من التسوق "الناس اقتحموا متاجر البقالة وأخذوا الأغذية ولاسيما المستوردة.. إنها فوضى. لم أر في حياتي شيئا كهذا من قبل".
ونقل موقع "أخبار الدوحة" تعليق أحد المقيمين في قطر بشأن التكدس الحاصل في مراكز التجزئة (السوبر ماركتس) قائلا: "لم أر أي شيء من هذا القبيل أبدا، الناس يجرون عربات كاملة من الطعام والماء".
ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي صورا للمستهلكين في العديد من متاجر التجزئة وحتى محلات البقالة الشعبية بينما يملئون عربات تسوقهم عن آخرها، بزجاجات حليب وماء وأكياس من الأرز، والبيض، وبضائع أخرى.
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