بينها اليمن ومصر ولبنان.. أخطر 20 دولة في العالم

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا تقريره السنوي بشأن المنافسة في السفر والسياحة.

ويحلل التقرير حالة السفر والسياحة في 136 دولة حول العالم.

وكجزء من التقرير، وضع المنتدى تقريرا يحمل ترتيبا لدرجات الأمان التي تتمتع بها كل دولة.

واعتمد الترتيب على مدى تعرض السياح والبيزنس لمخاطر امنية ترتبط بإلحاق أضرار خطيرة مثل العنف والإرهاب.

وفيما يلي ترتيب بأخطر 20 دولة في العالم:

1- كولومبيا

ما زال زائرو كولومبيا يواجهون مخاطر كبيرة.

وتنشط في الدولة الأمريكية الجنوبية عصابات مسلحة تمارس عمليات اختطاف وتجارة مخدرات وسطو مسلح في جميع أنحاء كولومبيا.

وعلاوة على ذلك، تنتشر ممارسات إرهابية مثل التفجيرات من العديد من المدن الكبرى مثل بوجوتا.

2- اليمن

الجماعات المتمردة التي تتمركز في العاصمة صنعاء مستمرة في استهداف واعتقال المواطنين الأمريكيين.

كما تنشط جماعات متطرفة مثل القاعدة، وتنتشر الألغام والهجمات الجوية، ونقص الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والماء والدواء.

3- السلفادور

تمتك أحد أكبر معدلات القتل في العالم، وتنتشر فيها العصابات المسلحة العنيفة التي تمارس كافة أنواع الجرائم مثل الابتزاز وتجارة الأسلحة والمخدرات.

4- باكستان

الصراع الديني بمثابة لعنة في باكستان على مر السنين.

وما زال العنف ضد جماعات دينية معينة شائعا في أنحاء البلاد.

الحكومة الباكستانية تقيد حرية التعبير بشكل متزايد، وتمنع الأجانب من دخول مناطق عديدة.

5- نيجيريا

الجماعتان المتطرفتان "بوكو حرام" و"الدولة الإسلامية بغرب إفريقيا" مسؤولتان عن معظم العنف الذي يحدث في نيجيريا، مع استهداف شائع لأهداف مزدحمة مثل الكنائس والمدارس والمطاعم والفنادق.

6- فنزويلا

نقص الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والشراب والكهرباء يسبب حالة من الاضطرابات الاجتماعية.

فنزويلا تمتلك أحد أكبر معدلات الجريمة في العالم من سطو مسلح وقتل واختطاف.

7- مصر

تشكل داعش وجماعات متطرفة أخرى تهديدا خطيرا على الأماكن العامة عبر أنحاء مصر، بما في ذلك المواقع السياحية.

وعلاوة على ذلك بدأت الجماعات المتطرفة في استهداف وسائل المواصلات.

8- كينيا

بالرغم من أن العديد من المنظمات الإرهابية تقع خارج نيروبي، لكن تهديد الإرهاب ما زال مرتفعا بالمدينة.

9- هندوراس

تمتلك إحدى أكبر معدلات القتل في العالم، وتفتقد التواجد الكافي للشرطة والقوات العسكرية.

10- أوكرانيا

الحرب بين القوات المسلحة الاوكرانية والجماعات الانفصالية المسلحة التي تحصل على دعم روسي خلق حالة من الفوضى والعنف في مناطق الشرق وجنوب الشرق.

11- الفلبين

بالإضافة إلى حادث إطلاق النار في كازينو مانيلا، أصبح الاختطاف شائعا، وبات الأجانب أهدافا لذلك.

12- لبنان

بسبب نشاط العديد من الجماعات المتطرفة في لبنان، فإن الهجمات الإرهابية مثل التفجيرات تحدث بشكل مستمر.

لبنان كذلك ينتشر فيها الاحتجاجات والنزاعات الأصغر نطاقا بين الجيران أو العائلات ويتصاعد ذلك إلى ممارسات عنيفة تلحق الأذى بالمارة.

13- مالي

14-بنجلاديش

15-تشاد

16- غواتيمالا

17- جنوب إفريقيا

18- جامايكا

19- تايلاند

20- جمهورية الكونغو الديمقراطية

المصدر: afr.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا