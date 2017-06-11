لماذا يوضع اللابتوب بالتحديد في سلة منفصلة خلال التفتيش في المطارات؟

يخضع ركاب الرحلات الجوية لعملية تفتيش دقيقة لمقتنياتهم في المطارات، ورغم أن ذلك من إجراءات الآمان، إلا أن كثرتها يثير إزعاج بعض الركاب.

ويعتبر إخراج اللابتوب من حقيبة السفر الخاصة بك ووضعه في سلة خاصة ليتم فحصه هو ثاني الأمور إزعاجاً للمسافرين أثناء الفحص الأمني في المطارات ،أما عن المرتبة الأولى فهي بلاشك حين يضطر المسافر لخلع حذائه والبقاء على الأرض بقدميه العاريتين أثناء التفتيش.

الاستثناء الوحيد هو إذا كان لديك TSA Pre-Check، وهو برنامج الحكومة الأميركية الذي يسمح لك بالمرور مع الحفاظ على اللابتوب والمعطف والأحذية دون تفتيش.

وعامةً، هناك حقائب مخصصة للابتوب في مثل هذه الظروف تسمى CheckPoint Friendly Laptop Bags، وهي بسيطة جداً ولا تحتوي على أبازيم (مشبك حديد) وهي مسطحة تماماً.

ولكن حتى عند شرائك مثل هذه الحقيبة الخاصة فالأمر ليس مضموناً أنك لن تخرج اللابتوب من حقيبتك فقد يجبرك الأمن رغم وجودها على وضع اللابتوب في سلة منفصلة أيضاً.

في العادة عليك وضع اللابتوب في مكان سهل الوصول إليه في حقيبتك وأن تخرجه قبل أن تعبر الـSecurity Line.

العجيب في الأمر أن هناك أجهزة إلكترونية كالآيباد وأجهزة القراءة الإلكترونية اللوحية لا يتم إخراجها عادة من الحقيبة ولا تحتاج لوضعها في سلة منفصلة.. فلماذا يقتصر الأمر على اللابتوب وحده؟

إذ يمكن للأشعة السينية أن تخترق أجهزة القراءة الإلكترونية وأجهزة الآيباد، وبالتالي فإن الأمر لا يمثل أدنى مشكلة ويمكن مسحها من داخل الحقيبة دون الحاجة لإخراجها.

أما بالنسبة لأجهزة كاللابتوبات ومشغلات الأقراص DVD وأجهزة الألعاب فهي أجهزة معقدة التركيب، وبالتالي يمكن أن تعيق رؤية الماسح للأشياء الأخرى في الحقيبة.

ولذلك فإن وضع اللابتوب في سلة منفصلة يمكن من مسحه بكل سهولة، وبالتالي يوفر الجهد اللازم لعمليات الفحص الأمني، كما يوفر الكثير من الوقت، ويقلل من أعداد الأشخاص في الطوابير.

ولكن هل يتوقف الأمر على هذا السبب فقط؟

إذا كنت تتابع عمليات التهريب التي تحدث في المطارات ستجد غرائب وعجائب فهؤلاء المهربون مبتكرون ومبدعون للغاية في أساليب لا تخطر على بال رجال الأمن فهناك مثلاً تهريب لبنادق على شكل هواتف ذكية، وكتب منحوتة من الداخل لتخبئة المسدسات وغيرها.

واللابتوب يشغل مساحة كبيرة وبالتالي يمكن أن يحاول بعضهم إخفاء الأشياء المهربة داخله بحرفية كبيرة وكلما ازداد حجم اللابتوب ازداد الأمر خطورة، ما يريب رجال الأمن ويجعلهم متوجسين بصورة كبيرة.

ولذلك فعند فصل اللابتوب ووضعه في سلة منفصلة يتمكن رجال الأمن من إلقاء نظرة فاحصة عليه والتركيز على محتواه، وبالتالي منع عمليات التهريب.

المصدر: هافينغتون بوست