- "ابحث عنّي إلى أنْ تجدني": قصيدة حبّ عمرها 4000 سنة
- لماذا يوضع اللابتوب بالتحديد في سلة منفصلة خلال التفتيش في المطارات؟
- وثائق تكشف ضلوع «مؤسسة عيد آل ثاني» بأحداث نهر البارد بلبنان
- وداعاً كوكاكولا زيرو.. منتج بديل خالٍ من السكر في الأسواق قريباً
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز تراقب "الذئاب المنفردة"
- مفاجأة انتخابات بريطانيا.. كيف تنعكس على أستراليا؟
- بينها اليمن ومصر ولبنان.. أخطر 20 دولة في العالم
- توقعات الأبراج ليوم June 11, 2017
- السياسة القطرية
- لم تدرك قطر أن اللعبة تغيرت
- رئيس حكومة فيكتوريا: ينبغي أن نضحي ببعض الحريات من أجل أستراليا
- أستراليا تدرس حظر تطبيق تليجرام
- قباني: باسيل يُفرّغ النسبية بأفكاره ... عدوان :قانون الانتخاب سلك طريقه الى الولادة
- إحصائية: نصف مدرسي أستراليا يستقيلون في أول 5 سنوات
- مصادر: القانون جاهز ولن يعلن قبل اللحظة الأخيرة تجنباً للاعتراضات
- بري مُتفائل وحذر : بدأنا نصل الى مرحلة الخطر.. كنعان : قطعنا مسائل كثيرة - عدوان : القانون الجمعة المقبل - حزب الله : أيّام حاسمة
- لبنان «يحتمي» بموقف الكويت حيال «أزمة قطر»
- معارك عنيفة في درعا ... وفصيل معارض يتهم «داعش» بتسليم البادية للقوات النظامية
- 120 عائلة على طريق العودة من عرسال الى القلمون
- ميسي يغيب عن سنغافورة تأهباً لزفافه
- تَفاعُل قضية توقيف ابن شقيق وزير «حزب الله» في قضية المخدّرات
- بالأرقام: كيف يتوزع المغتربون اللبنانيون حول العالم؟
- وزير حرب إسرائيلي سابق: الدول السنية معنا في نفس القارب
- ميقاتي: لإزالة كل الصور من أحياء طرابلس
- النيابة لمحكمة أسترالية: العدالة لم تُجهض في قضية إيدي عبيد
"ابحث عنّي إلى أنْ تجدني": قصيدة حبّ عمرها 4000 سنة
أقدم قصيدة حب في العالم، وجدت محفورة على أحد ألواح الطين البابلية. درس الدكتور أندرو أر جورج، وهو أستاذ الدراسات البابلية في سواس (قسم لغات وثقافات الشرق الأدنى والشرق الأوسط) في جامعة لندن، النقوش التي على اللوحة الطينية، ويتحدث عنها في محاضرة في معهد دراسات المشرق، في جامعة شيكاغو (منها صور المقالة).
جامعة شيكاغو هي من أهم مراكز العالم في الدراسات البابلية، فقد قدّمت في السنوات المئة الأخيرة، أبحاثاً وقواميس في دراسة اللغة البابلية، أصبحنا بفضلها قادرين على قراءة أدب وثقافة تفصلنا عنها 4000 عام.
النقش مكتوب باللغة الأكادية، التي تسمى أيضاً باللغة الآشورية-البابلية، وهي من اللغات الساميّة الشرقية، وكانت اللغة المحكية في بلاد ما بين النهرين ما بين الألف الثالث حتى الألف الأول قبل الميلاد، وكانت تدون بالخط المسماري.
بعد أنّ حوّل أندرو جورج النقش الثلاثي الأبعاد إلى نص، وجد أنّ إحدى نقوش اللوح ليست تعويذة كما هو حال النقوش الأخرى، وإنما هي قصيدة قصيرة، هي أقدم ما وصلنا من حضارات العالم حتى اليوم.
ولأن اللغة البابلية تستخدم حروفاً متحركة وحروفاً ساكنة، يعتقد المختصون بأنه بالإمكان لفظها وقراءتها إلى حدّ كبير كما كان ينطق بها سكان بلاد ما بين الرافدين أنفسهم.
كما أن اللغة تميّز بين المذكر والمؤنث، ومن هنا يمكن أن نعرف أنّ صوت القصيدة هو صوت صبية تخاطب شاباً بصيغة المذكر، كما يقول الدكتور جورج.
تقول القصيدة، كما ترجمها موقع رصيف22، عن قراءة الدكتور أندرو جورج:
"ابحث عني إلى أن تجدني"
أنا في البريّة وقد انتهيت من إقتلاع الأشواك،
والآن سأزرعُ كرمة عنبٍ.
وقد غمرت النَّار المستعرة في داخلي بالماء.
فأحبّني كما تحبُّ حملانك الصغيرة
واعتنِ بي كما تعتني بقطيع ماشيتك
وابحثْ عنِّي
إلى أنْ تجِدني
في السطرين الأول والثاني، تستخدم القصيدة فعلاً في صيغة الماضي وآخر في صيغة المستقبل، الأول فعل "إقتلاع" وتحرر، والثاني فعل "زرع" وتجديد للحياة، وكأنّ هناك تقابل بينهما: تخلّص من مشاكل الماضي مقابل الأمل في فرح ينتظرها في المستقبل.
فهناك "مسافة" بين الحقيقة والواقع من جهة، والأمل والمستقبل من جهة أخرى. وكأن القصيدة تنهيدة من أوجاع الحياة ومعاناة ماضيها، وتطلع إلى حلاوة الأمل والرغبة في اللقاء والفرح.
وما نعرفه من صوت القصيدة، أنّ الفتاة صاحبة الأبيات، تأتي من خلفية زراعية، وأما حبيبها الذي تناديه فهو راع، وبهذا ترمز قصة الحبّ بينهما، بمعنى من المعاني، إلى "تزاوج" قسمي الحياة البابلية، وعماد اقتصادها: الزراعة والرعي.
من تعابير الحب في اللغة الأكادية، إحدى أقدم لغات العالم: كُنْ حبيبي "أتّا لو ماري" وكوني حبيبتي "أتّي لو مرتي"
ومع أنّ النار قد تفسّر اليوم بأنها رمز للحب والشغف، إلاّ أنها في الثقافة السومرية، كانت تعتبر رمزاً للقلق وللخوف، ولهذا يمكن فهم البيت: "وقد غمرت النَّار المستعرة في داخلي بالماء"، بأنّ الصبية تتحدث عن نهاية مخاوفها، ورغبتها بأن تبدأ حياة جديدة، وكأن محبتها للشاب الذي تناديه قد حررتها.
ولأن الشعر يشير ولا يفصح، علينا البحث عن المعاني "الثواني" كما يسميها الناقد الفريد الجرجاني، أي المعاني "الثانية" و"الثالثة" و"الرابعة"، لأنّ النصّ الإبداعي ينطوي على طبقات عديدة تتيح للقراء في كل عصر أن يعيدوا اكتشاف النص من جديد.
ونحن اليوم نعيد اكتشاف قصيدة شفافة وعميقة عمرها 4000 سنة، وإننا ندعو قارئاً جديداً لأن يستشف معنى آخر في هذا النص المنفتح على مستقبل القراءة.
ونحن نقف أمام صوت تفصلنا عنه أربعة آلاف سنة، تذهلنا قدرته على مخاطبتنا بلغة لازالت تعبّر عن مشاعر مألوفة لدينا، فكم هي قريبة دعوة الصبية في القصيدة، من أغنية أم كلثوم من القرن الماضي: "صالحت بيك أيامي، سامحت بيك الزمن، نستني بيك آلامي، ونسيت معاك الشجن".
فهل مشاعر الحبّ هي المكون الأعمق في ارتباطنا بأجدادنا الأوائل؟
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- "ابحث عنّي إلى أنْ تجدني": قصيدة حبّ عمرها 4000 سنة
- لماذا يوضع اللابتوب بالتحديد في سلة منفصلة خلال التفتيش في المطارات؟
- وداعاً كوكاكولا زيرو.. منتج بديل خالٍ من السكر في الأسواق قريباً
- بينها اليمن ومصر ولبنان.. أخطر 20 دولة في العالم
- توقعات الأبراج ليوم June 11, 2017
- معجزة إحياء الموتى في الإسلام: كيف آمن بها الشيعة والسنة والمتصوفة؟
- نيكول كيدمان "غاضبة جداً" بعد تصوير أحد أكثر مشاهد التلفزيون الجنسية فظاعةً
- حظر النقاب في النمسا بدءا من أكتوبر
- سيلينا غوميز بموقف محرج في إطلالاتها الأخيرة!
- القطريون يستفيقون على "بضائع" غير مألوفة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)