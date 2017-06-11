وداعاً كوكاكولا زيرو.. منتج بديل خالٍ من السكر في الأسواق قريباً

من الطبيعي أن تشعر بالحيرة عندما تعلم أنَّ شركة كوكاكولا قد أنتجت مشروباً جديداً خالياً من السكر، لأنَّ الشركة فعلت ذلك سابقاً عدة مرات!

مشروب كوكاكولا الخالي من السكر، الذي أعلنت عنه الشركة أمس الجمعة، 9 يونيو/حزيران 2017، هو الأخير ضمن مجموعة منتجات كوكاكولا الخالية من السكر، مثل كوكاكولا زيرو، ودايت كوك. وأيضاً مشروب كوكاكولا لايف، الذي كان يحتوي على السكر ومادة الستيفيا، وتوقف إنتاجه، في أبريل/نيسان الماضي.

ورغم أنَّه لا أخبار حتى الآن حول ما إن كان مشروب دايت كوك سيتوقف إنتاجه أم لا، فإنَّ مشروب كوكاكولا زيرو سيتوقف إنتاجه تدريجياً عقب إصدار المنتج الجديد، النسخة الأسترالية لهاف بوست.

وقال روبرتو مركادي، رئيس شركة كوكاكولا في أستراليا، إنَّ الشركة ترى أنَّ هذا هو أقرب منتج في مذاقه لطعم مشروب كوكاكولا التقليدي، وأضاف إنَّ الشركة أرادت أن تكون تجربة شرب منتج كوكاكولا الخالي من السكر قريبة قدر المستطاع من المشروب العادي.

وأوضح مركادي أنَّ هذا المنتج جاء نتيجة التزام الشركة بتقديم منتجاتٍ أخرى خالية من السكر، مضيفاً: "هذا المنتج يُعَدُّ بمثابة قفزة لشركة كوكاكولا، من مجرد تقديم خيارات أخرى للمستهلكين إلى تشجيع الناس على التفكير في البدائل الخالية من السكر".

وأرسلت شركة كوكاكولا إلى مكتب النسخة الأسترالية من موقع "هاف بوست" عدة زجاجات من المشروب الجديد لاختبار مذاقه، وجاءت ردود الأفعال مختلفة.

إذ رأى البعض أن مذاق المشروب كان قريباً للغاية من المشروب الأصلي، وكاد بالفعل يصبح مطابقاً له، بينما شعر الآخرون، والذين لم يعجبهم المذاق المشابه لطعم الطحين (الدقيق) بالإحباط، لمعرفة أنَّ المنتج سيكون بديلاً لمشروب كوكاكولا زيرو، الذي كانوا يفضلون مذاقه.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة طرح المنتج في 16 يونيو/حزيران 2017، وحينها سيقرر المستهلكون مدى نجاحه.

المصدر: هافينغتون بوست