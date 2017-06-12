امرأة إسرائيلية تتعرى أمام حائط "البراق"

اعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية امرأة يهودية في العقد الثالث من عمرها بعد أن تعرت بالكامل أمام حائط البراق أو ما يسميه اليهود حائط المبكى.

وقالت مصادر إسرائيلية، ان المرأة التي تبلغ من العمر 32 عاما كانت في القسم المخصص للنساء من ساحة البراق وفجأة خلعت ملابسها واتجهت عارية بشكل كامل باتجاه القسم المخصص للمصلين من اليهود.

ولم تكشف المصادر دوافع المرأة بخلع ثيابها حيث من المقرر عرضها على أحد الأطباء النفسيين.

المصدر: سكاي نيوز