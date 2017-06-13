بالفيديو: لم يكترثا للجميع من حولهما... مارسا الجنس بدون خجل على متن الطائرة

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التُقط فيديو مثير للاشمئزار لثنائي يمارس الجنس على متن رحلة "ريانير" على مرأى من الركاب الذين أصيبوا بالصدمة.

والغريب في الفيديو أنّ الثنائي اختار ممارسة الجنس على مقعد الطائرة المتجهة من مانشستر إلى إيبيزا مساء أمس لا في المرحاض.

وقد علّق أحد ركاب الطائرة الذي يُدعى كيران وليامز (21 عاما) على الحادثة بالقول إنّ الثنائي سأل عن إماكنية إيجاد واقٍ ذكري قبل ممارسة الجنس ولكن أحداً لم يتوقع أن يقوم بفعلته في أمام أعين الجميع.

وأضاف ان الرجل والشابة كانا ثملين كما أن طاقم العمل في الطائرة لم يتدخل لإيقافهما عن ممارسة الجنس.

المصدر: LBC