إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | بالفيديو ولأول مرة.. الأسطورة بروس لي ينتصر على خصمه في دقيقة
المصنفة ايضاً في: تقارير بالفيديو, منوعات

بالفيديو ولأول مرة.. الأسطورة بروس لي ينتصر على خصمه في دقيقة

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: صدى البلد
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 134
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
Loading the player...

نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية فيديو نادر يعرض لأول مرة للأسطورة القتالية بروس لي، أثناء مصارعته أحد الأشخاص المنافسين له، داخل حلبة مصارعة مرتادين الملابس القتالية، حيث باغت بروس لي منافسه بسرعة فائقة ليوقع خصمه ارضًا فى لمح البصر.

 

ويظهر الفيديو، سرعة اداء بروس لي المبهر في الهجوم على خصمه بطريقة رشيقة وغير متوقعة بالمرة، حيث باغت خصمه بعدت لكمات خاطفة علاوة على طرحه ارضًا فى أقل من دقيقة ليفوز عليه في وقت قياسي وسط حشود من الجماهير، وعدد من المصورين الذين أصابهم الانبهار لقدرة بروس لي على القتال بتلك الطريقة المذهلة.

 

و أفادت الصحيفة، بأن الفيديو نال أعجاب اكثر من 3 ملايين مشاهده فور نشره، معلقين " بروس لي أسطورة فنون القتال يبهرنا بقدراته الخارقة".

 

المصدر: صدى البلد

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)