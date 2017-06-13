بالفيديو ولأول مرة.. الأسطورة بروس لي ينتصر على خصمه في دقيقة

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نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية فيديو نادر يعرض لأول مرة للأسطورة القتالية بروس لي، أثناء مصارعته أحد الأشخاص المنافسين له، داخل حلبة مصارعة مرتادين الملابس القتالية، حيث باغت بروس لي منافسه بسرعة فائقة ليوقع خصمه ارضًا فى لمح البصر.

ويظهر الفيديو، سرعة اداء بروس لي المبهر في الهجوم على خصمه بطريقة رشيقة وغير متوقعة بالمرة، حيث باغت خصمه بعدت لكمات خاطفة علاوة على طرحه ارضًا فى أقل من دقيقة ليفوز عليه في وقت قياسي وسط حشود من الجماهير، وعدد من المصورين الذين أصابهم الانبهار لقدرة بروس لي على القتال بتلك الطريقة المذهلة.

و أفادت الصحيفة، بأن الفيديو نال أعجاب اكثر من 3 ملايين مشاهده فور نشره، معلقين " بروس لي أسطورة فنون القتال يبهرنا بقدراته الخارقة".

المصدر: صدى البلد