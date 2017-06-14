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بالفيديو.. سيدة تموت في إشارة مرور لسبب غريب

آخر تحديث: منذ 7 دقيقة
المصدر: صدى البلد
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
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نشر موقع "لايف ليك" المختص بمقاطع الفيديو الصادمة والنادرة مقطع فيديو صادم، يظهر سيدة راحت ضحية إهمال ولا مبالاة المارة فى إحدى إشارات المرور الصينية.

 

وكانت السيدة تريد عبور تقاطع مرور وأطاحت بها سيارة تمامًا على الطريق، والغريب هو حالة اللامبالاة الفظيعة من قبل المارة، وعدم إبداء أي مساعدة تمامًا تجاه تلك السيدة المسكينة، وبعد فترة طويلة حاولت النهوض، لتمر عليها سيارة أخري وتلقي مصرعها فى الحال.

 

بينما رصدت كاميرات المراقبة المثبتة فى تقاطع مروري بمحافظة "هينان" الصينية، وتعلن الشرطة التى أتت إلى المشهد لتمد المساعدة لهذه المسكينة ولكن بعد وفاتها.

 

يذكر أن مقطع الفيديو تسبب فى ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد ملايين المشاهدات بينما انصب غضب الرواد على لامبالاة وجحود المارة، اللذان تسببا فى مقتل السيدة، بدلًا من إنقاذها.

المصدر: صدى البلد

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