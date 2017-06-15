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فيديو صادم... هذا ما فعله بعروسه يوم زفافهما وسط ذهول المدعوين!
انتشر فيديو صادم يظهر عريس يسحب عروسه من السيارة بطريقة وحشيّة يوم زفافهما، الأمر الذي أحدث بلبلة في الصين.
وأفادت تقارير أوليّة بأنّ العريس استشاط غضبًا بعدما طلبت خطيبته منه أن يعطيها مبلغًا كبيرًا من المال كي تقبل بالنزول من سيارة الزفاف.
غير أنّ العريس ادّعى فيما بعد أنّ سائق السيارة أغضبه، بخاصة أنّه طالب العروسين بإلحاح بظروف حمراء، وهي ظروف تتضمن مبالغ مالية تهدى في المناسبات.
ويظهر الفيديو العريس وهو يُخرج عروسه من السيارة مستخدمًا القوة، وسط ذهول المدعوين.
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