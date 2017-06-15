فيديو يوثق رؤية غواص لـ"حورية البحر" قرب مرجان الشواطئ الأسترالية!

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اعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو، لأحد الغواصين الذين يقول بأنه قام بتصوير الفيديو لإحدى الكائنات الأسطورية المسماة "حورية البحر".

كما أكد أنه استطاع الحفاظ على برودة أعصابه أمام هذا المشهد الغريب، الذي التقطه أمام الحاجز المرجاني العظيم القريب من شواطئ أستراليا.

المصدر: وكالات