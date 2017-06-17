لا تنفق سنتا واحدا في المنزل.. لا تتزوج يابانية!!

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ليس كل الزواج ممتعا بالضرورة، فقد يدفعك الحظ إلى الارتباط بامرأة تساهم في إفشال الحياة الزوجية، لكن هل تنطبق تلك القاعدة على المرأة اليابانية؟

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ثمة عامل مشترك يجمع بين العديد الزوجات اليابانيات يتمثل في عدم الرغبة في المساعدة المالية في المنزل واعتبار ذلك وظيفة يتعين أن يقوم بها الزوج.

في الزواج المقترن بيابانية غالبا ما يحدث النموذج التالي:"

يعمل الزوج للصرف على عائلته، وأحيانا يمارس وظيفتين أو ثلاثة، بينما ترفض الزوجة اليابانية المشاركة بأموالها حتى لو كانت تعمل.

في حالة طلاق وقعت مؤخرا بالولايات المتحدة، كان الزوج يعمل مع زوجته اليابانية في متجر تجزئة في هونولولو عاصمة ولاية هاواوي الأمريكية، لكنها كانت تحول أجرها اليومي إلى حسابها في بنك ياباني، ولا تعرض المساعدة أبدا في دفع سنت واحد من فواتير العائلة.

وبينما كان الزوجة تدخر أجرها بالكامل، كان الزوج يدفع كل أجره في دعم العائلة.

وفي عمر 46 عاما، فشل الزوج في ادخار أي أموال سواء في مدخرات المعاش أو لحالات الطوارئ جراء إنفاقه كافة موارده على زوجته وأطفاله الصغار ونمط المعيشة.

وعندما طلب منها المساعدة ماليا، كانت ترفض دائما وتصر على أنها مسؤوليته فقط في توفير أموال للعائلة.

وبعد سنوات عديدة من الزواج، وسفرها في رحلات لأوروبا بمفردها ومواصلة عدم اكتراثها بمساعدته، اتخذ الزوج قرارا بتطليقها.