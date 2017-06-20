- بالفيديو.. كيف نهشت كلاب ضالة الرجل الذي تعود إطعامها
- توقعات الأبراج ليوم June 20, 2017
- هل يقصفها ترامب؟ 7 سيناريوهات للحرب بين طهران وواشنطن.. وهكذا ستتغير خريطة الشرق الأوسط
- قطر من دون أسلحتها الثلاثة
- الطموحات الرئاسية تهدد بنسف الانتخابات البرلمانية في لبنان
- الموقف الإيراني.. الموقف القطري
- عون يدعو نصرالله الى «لقاء الخميس»... و«التيار» يسأل عن مصير «الممغنطة»
- بري يرحب بـ «تشاوري» عون.. وفرنجية مستعد للحضور
- «لقاء الأحزاب» اللبنانية في القصر لتنشيط المؤسسات في «زمن الانتخابات»
- نهاية «سعودي أوجيه»
- خليل لدينامية جديدة في الحكومة, شهيب: جنبلاط وبري جنّبا الفراغ
- بعبدا على «خط التهدئة»... ووساطة قواتية بين الحريري وجنبلاط
- بنك أستراليا الوطني يتوقع مستقبل أسعار العقارات
- باسيل يفتح معركة تعديل قانون الانتخابات!
- قانون النسبية يواري الطائف والدوحة معاً
- الجدار الفاصل بين السياسيين وناخبيهم
- «الصوت التفضيلي» تحت «رداء النسبية»: نعمة أم نقمة!؟
- هل ستغيِّر «النسبية» طبقة سياسية فقدت الصدقية؟
- البطاقة الممغنطة... تمتحن نيّات أصحابها وتُعرّي التمديد
- جورج عدوان... شاعر البَلاط الجنبلاطيّ الجديد
- انتخابات بطريرك الكاثوليك: مصلحة مسيحيي الشرق فوق كل اعتبار
- طَبّقوا «الكوتا» بلا قانون إن كنتم صادقين
- اترك القلق وابدأ الحياة
- كهرباء بين 20 و 24 ساعة مقابل زيادة التعرفة 33 في المئة
- اسقاط أمريكا طائرة حربية سورية “استفزازا” متعمدا لروسيا وحلفائها قد لا يمر دون رد.. تقدم الجيش السوري نحو الحدود العراقية وفتحها لأول مرة.. والصواريخ الباليستية الإيرانية التي ضربت أهدافا في دير الزور تغيير استراتيجي ورسائل لاطراف عديدة بينها السعودية
بالفيديو.. كيف نهشت كلاب ضالة الرجل الذي تعود إطعامها
تعرض رجل سكران للهجوم والقتل بطريقة بشعة على يد مجموعة من الكلاب الضالة أثناء عودته إلى المنزل ليلا.
وقد وقع الحادث الذي وثقته كاميرا تلفزيونية مغلقة في سوفيتسكي، بمنطقة خانتي مانسي، ذاتية الحكم في وسط روسيا.
يذكر أن الرجل الذي لم يعلن عن اسمه وعمره، كان يعمل حارس أمن، ويقوم بتغذية الكلاب الضالة بانتظام، خلال العامين الماضيين.
ولكن يبدو أن هذه العلاقة قد ساءت عندما عبر هذه المرة بجوارها، ولم يكن يحمل طعاما كما عوّدها في السابق.
وفي شريط الفيديو، تظهر مجموعة الكلاب الضالة التي تتكون من حوالي 12 كلبا، وهي تدور حول الرجل الذي يرتعد على طول طريق ممسكاً بزجاجة من البيرة في يده.
وقفزت الكلاب باتجاه الرجل عندما تعثر وكاد يقع على واحد منها، لكنه بعد صراع مرير استطاع النهوض مجدداً.
غير أنه سرعان ما تعثر مجدداً بشكل متكرر، إلى أن هجم عليه واحد من الكلاب الضالة، وتبعه البقية في نهش الرجل.
وقد لقي حتفه بعد دقيقتين فقط من هجوم الكلب الأول.
وقد شرعت الشرطة في التحقيق حول الأمر، وليس من المعروف إن كان سيتم اتخاذ إجراءات ضد الكلاب الضالة أم لا.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- مايلي سايرس عارية إلى جانب حبيبتها في جلسة تصويرية لمجلة "W"
- كاترينا كيف في أجرأ جلسة تصويرية
- اسقاط أمريكا طائرة حربية سورية “استفزازا” متعمدا لروسيا وحلفائها قد لا يمر دون رد.. تقدم الجيش السوري نحو الحدود العراقية وفتحها لأول مرة.. والصواريخ الباليستية الإيرانية التي ضربت أهدافا في دير الزور تغيير استراتيجي ورسائل لاطراف عديدة بينها السعودية
- اترك القلق وابدأ الحياة
- بنك أستراليا الوطني يتوقع مستقبل أسعار العقارات
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- بالفيديو.. كيف نهشت كلاب ضالة الرجل الذي تعود إطعامها
- توقعات الأبراج ليوم June 20, 2017
- توقعات الأبراج ليوم June 19, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم June 19, 2017
- حظر طبيبة نفسية أسترالية مارست الجنس مع مريضها
- لا تنفق سنتا واحدا في المنزل.. لا تتزوج يابانية!!
- مشاهدة عارضات أزياء بدينات تجلب لكِ الصحة
- توقعات الأبراج ليوم June 18, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم June 18, 2017
- السموم في الملابس: ومن الموضة ما قتل!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)