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الرئيسية | منوعات | امرأة تجر تمساحا ضخما بالإجبار لخوفه منها
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امرأة تجر تمساحا ضخما بالإجبار لخوفه منها

آخر تحديث: منذ 53 دقيقة
المصدر: صدى البلد
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 100
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو طريف لسيدة تقوم بجر تمساح ضخم بالإجبار ويحاول المراوغة والفرار منها ولكن لم يتمكن من هذا الأمر لشعوره بالخوف والضعف أمام تلك السيدة.

 

ويظهر الفيديو المتداول، امرأة تجر تمساحا من ذيله محاولًا الفرار منها، ولكن فى النهاية تتمكن السيدة من إمساكه والجلوس فوقه لتفتح فكه بالإجبار على سبيل الدعابة.

 

وأثار الفيديو، اندهاش رواد التواصل لقدرة السيدة على الإمساك بالتمساح وهو في حالة استسلام تام بعد يأسه من الهروب منها لعدم رغبته في حمله أو إمساكه.

المصدر: صدى البلد

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