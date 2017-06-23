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الرئيسية | منوعات | "فقمة" عملاقة تفتك بـ"أخطبوط" فى عرض البحر
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"فقمة" عملاقة تفتك بـ"أخطبوط" فى عرض البحر

آخر تحديث: منذ 51 دقيقة
المصدر: صدى البلد
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 88
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وثقت مجموعة من ثلاثة سائحين واقعة نادرة فى وسط المياه أظهرت "فقمة" عملاقة تزن 265 باوندا تفتك بـ"أخطبوط" عملاق، عبر كاميرا هاتف "آيفون" مملوكة لأحدهم.

 

بينما ذهب الثلاثة أصدقاء للاستجمام فى مياه ساحل "كايكورا" فى نيوزيلاندا، على متن قارب صغير رصدوا انطلاق الفقمة بسرعة كبيرة من المياه بينما تمسك بالأخطبوط العملاق.

 

ولاقي المقطع رواجًا كبيرًا على مواقع الإنترنت المختلفة، حيث جرت العادة أن نري أسماك القرش فى نفس المشهد، بينما تفترس الفقمة، ليتحول المشهد غير المألوف إلى حدث على الإنترنت.

المصدر: صدى البلد

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