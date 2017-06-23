فتاة تحطم سيارة حبيبها الـ"BMW" بعدما ضبطته يخونها

نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية مقطع فيديو يظهر فتاة تحطم سيارة من نوع "بي ام دبليو"، بعدما ضبطت حبيبها يخونها مع فتاة أخرى فى أحد الشوارع.

حيث ضبطت حبيبها بالصدفة فى مدينة "كارديف" بمقاطعة "ويلز" البريطانية، عندما رأت سيارة حبيبها السوداء وزجاجها مكشوف، وتجلس بجواره عشيقته، لتصاب بحالة هستيرية حطمت على إثرها السيارة واعتدت على الثنائي بالضرب.

لتلحق بالسيارة أضرارا جسيمة، بينما صور أحد المارة الموقف بكاميرا هاتفه المحمول، ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ويحصد مشاهدات ضخمة فى وقت قصير.

المصدر: صدى البلد