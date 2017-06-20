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بالفيديو: مغامِرة تجتاح الانترنت... قفزت من على هاوية عارية تماماً!
حققت مغامرة جريئة انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قفزت من على جرف عالٍ (هاوية) عارية بالكامل.
وقد قامت الشابة أنيليس تمبل، التي تشارك دائماً متابعيها (تجاوز عددهم الـ21 ألف) على انستغرام بفيديوهات لمغامراتها التي تحبس الأنفاس، برمي نفسها في لوتربرونن- جبال الألب السويسرية، وهي عارية إذ كانت ترتدي مظلّتها فقط.
والملفت هو أن الشابة أقدمت على هذه الخطوة بعدما شدّد مدرّبها على أهمية الشعور بالهواء على بشرتها.
ويذكر أن هذا الفيديو لاقى أكثر من 96 ألف مشاهدة على حساب أنيليس على انستغرام.
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