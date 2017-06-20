إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | بالفيديو: مغامِرة تجتاح الانترنت... قفزت من على هاوية عارية تماماً!
المصنفة ايضاً في: تقارير بالفيديو, منوعات

بالفيديو: مغامِرة تجتاح الانترنت... قفزت من على هاوية عارية تماماً!

آخر تحديث: منذ 11 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
بالفيديو: مغامِرة تجتاح الانترنت... قفزت من على هاوية عارية تماماً!

حققت مغامرة جريئة انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قفزت من على جرف عالٍ (هاوية) عارية بالكامل.

 

وقد قامت الشابة أنيليس تمبل، التي تشارك دائماً متابعيها (تجاوز عددهم الـ21 ألف) على انستغرام بفيديوهات لمغامراتها التي تحبس الأنفاس، برمي نفسها في لوتربرونن- جبال الألب السويسرية، وهي عارية إذ كانت ترتدي مظلّتها فقط.

 

والملفت هو أن الشابة أقدمت على هذه الخطوة بعدما شدّد مدرّبها على أهمية الشعور بالهواء على بشرتها.

 

ويذكر أن هذا الفيديو لاقى أكثر من 96 ألف مشاهدة على حساب أنيليس على انستغرام.

 

 

 

A post shared by Annelise Temple (@annelisetemple) on Jun 20, 2017 at 11:44am PDT

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)