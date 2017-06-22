إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | بالفيديو... السير فوق البحيرة
المصنفة ايضاً في: منوعات, تقارير بالفيديو

بالفيديو... السير فوق البحيرة

آخر تحديث: منذ 13 دقيقة
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
Loading the player...

وثقت كاميرا طائرة بلا طيار لحظات تحبس الأنفاس لـ6 مغامرين يسيرون فوق حبل رفيع على ارتفاع شاهق.

 

وحسبما أوردت صحيفة "ديلي ميل البريطانية، الخميس، فقد أدى المغامرون حركاتهم على حبل رفيع يرتفع 800 قدم فوق بحيرة إيموتسكي الشهيرة في جنوبي كرواتيا.

 

وكان معظم المغامرين يسيرون بحذر فوق الحبل لكن واحدا منهم استقلى بشكل كامل على الحبل. وبعضهم سقط من الحبل لكن لحسن الحظ استطاعوا النجاة بسبب ربط أجسادهم بأحبال احتياطية.

 

المصدر: سكاي نيوز

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)