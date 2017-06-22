بالفيديو... السير فوق البحيرة

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وثقت كاميرا طائرة بلا طيار لحظات تحبس الأنفاس لـ6 مغامرين يسيرون فوق حبل رفيع على ارتفاع شاهق.

وحسبما أوردت صحيفة "ديلي ميل البريطانية، الخميس، فقد أدى المغامرون حركاتهم على حبل رفيع يرتفع 800 قدم فوق بحيرة إيموتسكي الشهيرة في جنوبي كرواتيا.

وكان معظم المغامرين يسيرون بحذر فوق الحبل لكن واحدا منهم استقلى بشكل كامل على الحبل. وبعضهم سقط من الحبل لكن لحسن الحظ استطاعوا النجاة بسبب ربط أجسادهم بأحبال احتياطية.

المصدر: سكاي نيوز