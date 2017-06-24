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عارضة أزياء أوروغوانية ترسم على جسدها بنطلون جينز وهمي وتمشي عارية دون أن يكتشفها أحد!!
آخر تحديث: منذ 43 دقيقةالكاتب:
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قامت عارضة أزياء أوروغوانية بإجراء تجربة استطاعت خلالها أن تخدع مئات المارة فى شوارع Montevideo وذلك عندما قامت بالسير بينهم بشكل عادى ببنطلون جينز وهمى بينما فى الحقيقة هى لا ترتدى أى شيء سوى جي سترينج.
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