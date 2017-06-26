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بالفيديو: أول مسجد مختلط للسيدات والرجال داخل كنيسة ألمانية
عرضت قناة "دويتشه فيله" الألمانية تقريرا، عن إنشاء أول مسجد مختلط و فريد من نوعه بألمانية، حيث تصلي السيدات بجوار الرجال ويمكن أيضًا أن تؤم السيدات الرجال وتلقى خطبة على المصلين في ظاهرة جديدة من نوعها.
وأفادت القناة، بأن صاحبة هذا المشروع سيدة ألمانية تدعى "سيران أطيش" محامية وكاتبة ، حيث قامت باستئجار قاعة داخل كنيسة ببرلين لإقامة المسجد.
وبررت سيران هذا الأمر قائلة " أننا نريد أن نوضح أن الإسلام يتلاءم مع قيم الديمقراطية ، ولا يتعارض مع القيم الغربية التي توحد المجتمع".
وأوضحت القناة الألمانية، بأن المسجد يستقبل مصلين من طوائف إسلامية مختلفة، كالسنة والشيعة و العلويين و الصوفيين، علاوة على عدم اضطرار السيدات على ارتداء الحجاب خلال أداء الصلوات داخل هذا المسجد.
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- بالفيديو: أول مسجد مختلط للسيدات والرجال داخل كنيسة ألمانية
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