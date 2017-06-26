- الأترج ... أغرب أنواع الحمضيات وأقدمها
- أصالة نصري تنشر صوراً لها بعد احتجازها.. كيف بدت الفنانة السورية بعد العثور على مخدرات بحوزتها؟
- عاشت محبوسة 28 عاماً في إسطبل للحيوانات بلا ثياب! تونس تهتز لقصة فتاة تخلت عنها عائلتها
- بالفيديو: أول مسجد مختلط للسيدات والرجال داخل كنيسة ألمانية
- توقعات الأبراج ليوم June 26, 2017
- قطرة تواضع من أجل قطر
- الموصل.. داعش
- الموقف الأمريكي من الازمة الخليجية “متذبذب”.. كم من الوقت ستحتاج قطر لدراسة المطالب الـ13؟ وهل جرى تقديمها من اجل ان ترفض فعلا؟ وما هو سيناريو المرحلة التالية لانتهاء هدنة العشرة أيام؟
- الإسباني أربيلوا يعلن اعتزاله نهائياً
- دريان يحذر من التطرف الديني ويطالب بضبط السلاح المتفلّت
- مريضة سرطان الثدي ليست نصف امرأة
- الحريري بجانب الملك سلمان ويلتقي وليّ العهد على وهجِ اندفاعة نصرالله «المُربِكة» للبنان
- مفتي لبنان في خطبة العيد: نحن مع السعودية في السراء والضراء
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز تدرس دمج "فرقة الجريمة المنظمة الشرق أوسطية"
- أستراليا، سياسيون بلا رؤية مستقبلية
- مجددا..إسرائيل تستهدف مواقع للنظام السوري ردا على سقوط عدة قذائف في الجولان
- توقيف الفنانة أصالة نصري في بيروت لحيازتها على المخدرات
- الرئيس ميقاتي أدّى صلاة العيد في المسجد المنصوري
- في يوم الارض: تحية لفلسطين وشعبها المجاهد
- يتسبب في انتحار الآباء .. كاتبة أسترالية تحذر من "بلطجة" نظام Child support
- صراع العروش.. النسخة السعودية
- مصادر: قتيلان بغارة اسرائيلية على مواقع للجيش السوري في القنيطرة
- أستراليا: فاطمة قنديل في محاكمة سليم مهاجر: توقيعي مزور
- الشاحنات تدمر الطرق الأسترالية
- المفوض العام للكشاف الأسترالي في ولاية نيو ساوث ولز نيفل طومكنز يشارك كشافة المشاريع في إفطارها الرمضاني السنوي
عاشت محبوسة 28 عاماً في إسطبل للحيوانات بلا ثياب! تونس تهتز لقصة فتاة تخلت عنها عائلتها
هزت المجتمع التونسي قصةُ فتاة عُثر عليها في إسطبل للحيوانات، حبسها أهلها به 28 عاماً، وقد تدهورت حالتها حتى أصبحت مزرية؛ ما أثار صدمة في بلدها بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.
وكشفت إذاعة "شمس إف إم" التونسية عن قصة الفتاة، التي عُثر عليها في أحد الأرياف التابعة لمنطقة الشراردة بمدينة القيروان، مشيرةً إلى أن الفتاة تبلغ من العمر 33 سنة، وتعيش عارية في إسطبل للحيوانات منذ ما يقارب الـ28 سنة.
وأكدت القصةَ المندوبةُ الجهوية للأسرة والطفولة بالقيروان أنيسة السعيدي، والتي كشفت للإذاعة التي نشرت المداخلة الصوتية للسعدي تفاصيل عن الفتاة، قائلةً إن "عائلة الفتاة تخلت عنها منذ زمن، حيث انتقل أبيها للعيش فى تونس رفقة عائلته الجديدة، والشيء نفسه بالنسبة للأم".
وأضافت أن أبناء عمّها الذين يقطنون معها في المنطقة نفسها، اعتبروها "خطرة وصعبة؛ نظراً لظروفها النفسية، لذا تخلصوا منها بمثل هذه الطريقة"، وأشارت المسؤولة التونسية إلى أنه تم نقل الفتاة إلى وحدة نفسية للمراقبة.
موقع "يورو نيوز" أشار الأحد 25 يونيو/حزيران 2017، إلى أن الفتاة كانت تعيش في العاصمة التونسية إلى جانب عائلتها، "لكن المشاكل العائلية التي دبّت بين والديها وأدت إلى طلاقهما وزواج والدها من جديد، دفعت بالأسرة إلى إعادة الفتاة إلى قرية الشراردة للعيش مع جدتها المسنّة التي لم تستطع التكفل بها".
كيف عُثر عليها؟
أشار موقع "الجزيرة.نت" إلى أن المسؤولة التونسية السعدي تلقت بلاغاً بحالة الفتاة، وأن فريقاً محلياً تابعاً لوزارة المرأة والأسرة توجه إلى مكان حبس المرأة، ليتم نقلها إلى هناك من المستشفى.
وعن تفاصيل البلاغ، أشار موقع "هسبرس" إلى أن مواطناً كشف عن وجود الفتاة في الإسطبل، وأنه أخطرَ السلطات المحلية بذلك، ونقل عن السعدي قولها: "اتصلت بي الوزيرة وأعلمتني بهذه الحالة بناء على إشعار تقدم به مواطن. انتقلنا إلى المكان وعاينّا الوضعية الكارثية وغير الإنسانية التي تحيط بالفتاة".
وأشار الموقع إلى أن الفتاة كانت تعيش على وجبات من الطعام تُقدم إليها من ثقب في جدار اإسطبل. (حيث كانت تأكل مع الحيوانات).
وواجه الفريق الذي تحرك لمساعدة الفتاة صعوبة لإخراجها من الإسطبل، "خاصة أن الفتاة كانت ترفض ارتداء أي لباس"، وفقاً لـ"يورونيوز"، الذي أضاف نقلاً عن أقارب للفتاة وأهالي القرية التي عاشت بها، أن "أقاربها لم يتمكنوا من احتواء الوضع والتكفل بها، حيث كانت ترفض دائماً ارتداء الملابس وتقوم في كل مرة بتمزيقها، كما تقتات من فضلاتها".
منظر مرعب
ونشرت إذاعة "موزاييك إف إم"، مقابلة مع أحد الأشخاص ضمن الفريق الذي كان ضمن فريق إجلاء الفتاة، وقال: "أولاً أنا مصدوم، جاءوا الحرس وأبلغونا أن هناك مريضة، تحركنا وعندما وصلنا كان المنظر مرعباً، منظراً يصدم، كأنها في الأدغال، في العصر الحجري، حافية عارية!". وأضاف: "بعدما ألبسناها الثياب نقلناها إلى المستشفى".
وأشارت المسؤولة التونسية السعدي إلى أنه سيتم التعامل مع هذه القضية قانونياً باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- توقيف الفنانة أصالة نصري في بيروت لحيازتها على المخدرات
- الايرانية الاصل نازانين ماندي.. عندما تتعدد المواهب
- مايلي سايرس عارية إلى جانب حبيبتها في جلسة تصويرية لمجلة "W"
- الموقف الأمريكي من الازمة الخليجية “متذبذب”.. كم من الوقت ستحتاج قطر لدراسة المطالب الـ13؟ وهل جرى تقديمها من اجل ان ترفض فعلا؟ وما هو سيناريو المرحلة التالية لانتهاء هدنة العشرة أيام؟
- كاترينا كيف في أجرأ جلسة تصويرية
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- الأترج ... أغرب أنواع الحمضيات وأقدمها
- أصالة نصري تنشر صوراً لها بعد احتجازها.. كيف بدت الفنانة السورية بعد العثور على مخدرات بحوزتها؟
- عاشت محبوسة 28 عاماً في إسطبل للحيوانات بلا ثياب! تونس تهتز لقصة فتاة تخلت عنها عائلتها
- بالفيديو: أول مسجد مختلط للسيدات والرجال داخل كنيسة ألمانية
- توقعات الأبراج ليوم June 26, 2017
- مريضة سرطان الثدي ليست نصف امرأة
- توقيف الفنانة أصالة نصري في بيروت لحيازتها على المخدرات
- توقعات الأبراج ليوم June 25, 2017
- عارضة أزياء أوروغوانية ترسم على جسدها بنطلون جينز وهمي وتمشي عارية دون أن يكتشفها أحد!!
- بالفيديو: مغامِرة تجتاح الانترنت... قفزت من على هاوية عارية تماماً!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)