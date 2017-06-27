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علامة واحدة تكشف علاقتك العاطفية على فيسبوك وتويتر

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 120
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علامة واحدة تكشف علاقتك العاطفية على فيسبوك وتويتر

كثيرا ما يلجأ الناس لإبراز قوة علاقاتهم العاطفية وروابط الحب التي تجمعهم، ويتبارى المحبون حول العالم لإثبات أن علاقاتهم هي الأسعد فيمن حولهم، لكن دراسة حديثة وجدت أنه يمكن قياس قوة هذه العلاقات من خلال دليل واحد فقط.

 

وبحسب هذه الدراسة، التي نشرها موقع "بيزنيس إنسايدر"، فإنه من الطبيعي جدا أن يكون الإنسان فخور بصحة وقوة علاقته مع الشريك أمام جميع الناس، لكن الدراسة وجدت أن كيفية الحديث عن هذه العلاقة وعدد المرات التي يقوم بها الشخص بمشاركة معلومات عنها على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر له دلائل أخرى.

 

وأوضحت الدراسة أن الناس الذين لا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعية عموما هم الأكثر سعادة، فاستخدام هذه الوسائل يرتبط بشكل مفرط بالاكتئاب بسبب لجوء الناس لمقارنة حياتهم مع أشخاص آخرين.

 

ويمكن لوسائل التواصل أن يكون لها أثر وهمي بشعورك بالسعادة، عن طريق إظهار أجزاء معينة من حياتك تجعل الآخرين يرون ببساطة أن حياتك "مثالية".

 

وكما قال الكاتب الشهير جورج أورويل "يمكننا غسل أدمغتنا بشكل فعال والشعور بالسعادة المطلقة عن طريق جعل الآخرين يعتقدون بأننا حقا سعداء".

 

ومع ذلك، أولئك الذين يشعرون حقا بالسعادة في علاقاتهم الخاصة، لا يسعون لإبراز هذا الشعور خارجيا، سعادتهم تأتي من كونهم معا، لذلك لا يحتاجون إلى خلق وهم "الكمال" كما أنهم لا يشعرون أن لديهم شيئا لإثباته.

 

المصدر: سكاي نيوز

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