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بالفيديو... وفاة مراسلة تلفزيونية على الهواء مباشرة
آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: صدى البلدالكاتب:
عدد المشاهدات: 145
قيّم هذا المقال/الخبر:
عرض موقع لايف ليك المعني بنشر الفيديوهات النوعية مقطع فيديو للحظة سقوط فتاة تعمل كمراسلة للتلفزيون الهندي من أعلى رافعة كانت تجلس عليها لتقديم الحدث الذي تقوم بتغطيته في الهند.
وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شعور الفتاة بالدوار مما أدى إلى اختلال توازنها وسقوطها أرضًا، وتجمع الجمهور حولها في محاولة منهم لمساعدتها.
المصدر: صدى البلد
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