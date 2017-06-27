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المصنفة ايضاً في: تقارير بالفيديو, منوعات

بالفيديو... وفاة مراسلة تلفزيونية على الهواء مباشرة

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: صدى البلد
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 145
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عرض موقع لايف ليك المعني بنشر الفيديوهات النوعية مقطع فيديو للحظة سقوط فتاة تعمل كمراسلة للتلفزيون الهندي من أعلى رافعة كانت تجلس عليها لتقديم الحدث الذي تقوم بتغطيته في الهند.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شعور الفتاة بالدوار مما أدى إلى اختلال توازنها وسقوطها أرضًا، وتجمع الجمهور حولها في محاولة منهم لمساعدتها.

المصدر: صدى البلد

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