إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | فيديو صادم لحبيبين على فايسبوك.. لن تصدّقوا ما فعلاه في السيارة!
المصنفة ايضاً في: منوعات, تقارير بالفيديو

فيديو صادم لحبيبين على فايسبوك.. لن تصدّقوا ما فعلاه في السيارة!

آخر تحديث: منذ 56 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 78
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
Loading the player...

بثّ فيديو صادم على موقع “فايسبوك” يُظهر فتاة وحبيبها كانا مستلقيين في سيارة بعد حقن نفسيهما بجرعتين زائدتين من الهيرويين، في ولاية ماساتشوستس الأميركية.وقد حظي الفيديو الذي تبلغ مدّته 7 دقائق بـ12 مليون مشاهدة منذ بثّه على “فايسبوك” مساء 21 حزيران الجاري.وخلال مرور أحد الأشخاص إلى جانب السيارة، ظنّ أنّ الثنائي ماتا داخل السيارة، فطرق أحدهما على النافذة في محاولة لإيقاظهما، فيما كان رجل آخر يصوّر وينقل ما يجري مباشرةً على “فايسبوك”.وعندما استفاقت المرأة سحبت الإبرة من بين رجليها، وهرعت لإيقاظ حبيبها، وأجرت له تنفسًا اصطناعيًا.

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)