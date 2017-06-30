فيديو صادم لحبيبين على فايسبوك.. لن تصدّقوا ما فعلاه في السيارة!

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بثّ فيديو صادم على موقع “فايسبوك” يُظهر فتاة وحبيبها كانا مستلقيين في سيارة بعد حقن نفسيهما بجرعتين زائدتين من الهيرويين، في ولاية ماساتشوستس الأميركية.وقد حظي الفيديو الذي تبلغ مدّته 7 دقائق بـ12 مليون مشاهدة منذ بثّه على “فايسبوك” مساء 21 حزيران الجاري.وخلال مرور أحد الأشخاص إلى جانب السيارة، ظنّ أنّ الثنائي ماتا داخل السيارة، فطرق أحدهما على النافذة في محاولة لإيقاظهما، فيما كان رجل آخر يصوّر وينقل ما يجري مباشرةً على “فايسبوك”.وعندما استفاقت المرأة سحبت الإبرة من بين رجليها، وهرعت لإيقاظ حبيبها، وأجرت له تنفسًا اصطناعيًا.