إطلاق سراح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت.. شاهد كيف بدا بعد معاناة مع السجن والمرض!

قررت لجنة الإفراج المشروط في إسرائيل إطلاق سراح مبكّر لرئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 27 شهراً بتهمة الفساد، بحسب ما أفادت محاميته الخميس.

وقالت المحامية شالني إيلوز للإذاعة العامة: "اللجنة قبلت كل حججنا وسيتم الإفراج عن أولمرت الأحد"، مشيرة الى أن وزارة العدل بإمكانها استئناف الحكم.

ومن جهة أخرى تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورةً غير مسبوقة لأول رئيس وزراء إسرائيلي سابق يقضي عقوبة السجن، وهو إيهود أولمرت، الذي شنَّ حربين مدمرتين ضد لبنان عام 2006 وقطاع غزة 2008، أسفرتا عن انهيار شعبيته واستقالته في سبتمبر/أيلول 2008 واستمر في إدارة أعمال الحكومة حتى عام 2009.

وتكشف الصورة البائسة لأولمرت الوضع المتردي الذي وصل إليه بفعل السجن والمرض.

والمرجح أن تكون تلك الصورة المتداولة لأولمرت التقطت له أثناء وجوده بالمستشفى خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان أولمرت قد دخل سجن ماسياهو إلى الجنوب الشرقي من تل أبيب في فبراير/شباط عام 2016 على خلفية تلقيه رشوة وعرقلة سير العدالة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية، تنفيذ حكم السجن الفعلي، لمدة سنة ونصف، بدل 6 سنوات، في حق رئيس الوزراء السابق أولمرت.

وخففت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكم الصادر على أولمرت، من 6 سنوات سجن فعلي إلى سنة ونصف، وذلك، بعد أن برأته المحكمة من إحدى القضايا، المتعلقة بتلقي رشى، بينما ثبتت عليه تهم أخرى.

المصدر: هافينغتون بوست