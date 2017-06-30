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بالفيديو.. سيدة حامل تنتقم من لص دهسا

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 113
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انتقمت سيدة حامل من لص سرق حقيبتها بمدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا الأميركية، عبر دهسه بمركبتها، حسب ما أظهرت لقطات مصورة.

 

ووقع الحادث عندما كانت كريستين براسويل أمام متجر وول مارت، حيث شاهدت اللص يهم بسرقة الحقيبة من سيارتها، فحاولت التصدي له لكنه أفلت منها في موقف السيارات.

 

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام أميركية الجمعة، حاولت المرأة في البداية ملاحقة اللص جريا، لكنها سرعان ما استقلت سيارتها رباعية الدفع ولاحقته إلى أن صدمته وأصابته بجروح طفيفة.

 

واعتقلت المرأة بتهمة استخدام سلاح مميت، في حين يواجه اللص اتهامات السرقة وإلحاق الأذى بممتلكات الآخرين.

 

وقالت المرأة لشبكة "إيه.بي.سي" الأميركية "لكوني حامل في الشهر الخامس، وجدت أن خياراتي لمطاردته محدوة. فقفزت في السيارة ولاحقته".

 

وأضافت "لم أكن لأسمح له بالفرار. ما قام به ليس صحيحا وليس عادلا".

 

المصدر: سكاي نيوز

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