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تعرف على النساء اللواتي لا يشيخن
أخذت عائلة مذهلة في تايوان شعبية ضخمة في وسائل الإعلام، فالنساء فيها لا يشيخن! المظهر الشاب لهؤلاء النساء الست من عائلة خيو، جذب الجماهير على نطاق واسع.
ويبدو مظهر هذه النسوة التايوانية الست كالمراهقات. وعمرهم الآن ما بين 25 و 45 والجدة عمرها 63 عاما. وأثار فضول شبكات التواصل الاجتماعي، كيف استطعن الحفاظ على شبابهن إلى هذا الحد.
وأول من حصلت على الشهرة هسو لور، المصممة المعمارية، التي يبلغ عمرها 41 عاما وشقيقتها شارون وعمرها 36 عاما وهي عارضة أزياء في تايوان، ولديهن شقيقة أخرى اسمها فاي فاي عمرها 40 عاما وهي تربي ابنتين عمرهن 8 و10 سنوات.
لور هسو، المصممة المعمارية، التي يبلغ عمرها 41 عاما
يبدو أنهن جميعا ورثن هذا الشباب من والدتهن، التي كانت معلمة رقص في الماضي، ومظهرها يوحي وكأن عمرها 30 عاما. ووصفت وسائل الإعلام التايوانية هؤلاء النسوة بنساء ذوات العمر المجمد.
شارون هسو وعمرها 36 عاما وهي عارضة أزياء في تايوان
وتقول النساء أن سر شبابهن الأبدي في أنهن يشربن الكثير من الماء، ولايشربن المشروبات الغازية ذات المحتوى العالي من السكر، فضلا عن تناول كميات كبيرة من الخضروات.
فاي فاي عمرها 40 عاما وهي تربي ابنتين عمرهن 8 و10 سنوات
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